Met René Meulensteen als tijdelijk bondscoach op de bank heeft Australië in de WK-kwalificatie met 4-0 van Vietnam gewonnen. Daardoor blijft de ploeg in de race voor deelname aan het toernooi in Qatar.

Assistent Meulensteen verving bondscoach Graham Arnold, die wegens een coronabesmetting in quarantaine zit. Het is nog onduidelijk of Meulensteen maandag weer de leiding heeft, als Australië tegen Oman speelt.

De voormalig assistent van Alex Ferguson bij Manchester United leek als bondscoach een droomstart te beleven, maar een treffer van Tom Rogic in de eerste minuut werd door de VAR afgekeurd wegens buitenspel.

Via Jamie Maclaren en Rogic stond het bij rust toch 2-0 in Melbourne. Na rust breidden Craig Goodwin en Riley McGree de score verder uit voor de 'Socceroos'.

In dezelfde groep was Japan met 2-0 te sterk voor China. PEC Zwolle-verdediger Yuta Nakayama kwam als invaller in het veld voor Japan.

Stand in groep B 1. Saoedi-Arabië 6-16 (+6)

2. Japan 7-15 (+4)

3. Australië 7-14 (+9)

4. Oman 6-7 (-1)

5. China 7-5 (-6)

6. Vietnam 7-0 (-12)

Bert van Marwijk in discussie met de Oezbeekse arbiter Ilgiz Tantashev. Bert van Marwijk in discussie met de Oezbeekse arbiter Ilgiz Tantashev. Foto: Reuters

Iran plaatst zich voor WK, Van Marwijk nog in de race

In groep A plaatste Iran zich voor het WK. Met Feyenoorder Alireza Jahanbakhsh als aanvoerder werd het Irak van bondscoach Zeljko Petrovic met 1-0 geklopt. Iran is niet meer te achterhalen door nummer drie Verenigde Arabische Emiraten (VAE).

De ploeg van Bert van Marwijk deed zelf ook goede zaken door met 2-0 te winnen van Syrië. Van Marwijk kreeg daardoor met de VAE de derde plek in de groep stevig in handen.

Zuid-Korea is na een 0-1-zege op Libanon ook dicht bij een WK-ticket. De beste twee landen van elke ploeg plaatsen zich voor het WK in Qatar, de nummers drie gaan de play-offs in.

Stand in groep A 1. Iran 7-19 (+10)

2. Zuid-Korea 7-17 (+7)

3. Verenigde Arabische Emiraten 7-9 (+1)

4. Libanon 7-5 (-3)

5. Irak 7-4 (-7)

6. Syrië 7-2 (-6)