Feyenoord heeft donderdag in een besloten oefenwedstrijd met 6-2 gewonnen van Vitesse. Ook PEC Zwolle, Fortuna Sittard, FC Gorningen en Heracles boekten vriendschappelijke zeges, terwijl Henk Veerman voor het eerst het shirt van FC Utrecht droeg.

Na elf minuten stond het al 2-2 in Rotterdam. Cyriel Dessers kwam vier keer tot scoren voor Feyenoord en winteraanwinst Patrik Walemark maakte de andere twee treffers. De goals van Vitesse kwamen op naam van Nikolai Frederiksen en Adrian Grbic.

PEC Zwolle zette de goede recente reeks van twee overwinningen door. De hekkensluiter van de Eredivisie versloeg de Duitse club Werder Bremen met 1-0. Thomas van den Belt maakte halverwege de eerste helft het enige doelpunt tegen de nummer drie van de 2. Bundesliga.

Het duel tussen Go Ahead Eagles en FC Utrecht eindigde in 1-1. Bij Utrecht maakte aanvaller Henk Veerman, deze week overgekomen van sc Heerenveen, na een uur als invaller zijn officieuze debuut.

Fortuna Sittard won in Nijmegen met 1-2 van NEC en Heracles Almelo was met 0-1 te sterk voor SC Cambuur. FC Groningen was dankzij treffers van Romano Postema en Cyril Ngonge met 0-2 te sterk voor Jong PSV.

De Eredivisie ligt komend weekend stil vanwege een interlandperiode. Oranje komt niet in actie. Veel clubs uit de Eredivisie speelden daarom donderdag een oefenwedstrijd.

Op 5 februari is Utrecht-Cambuur de eerstvolgende competitiewedstrijd. De stadions mogen dan weer voor een derde gevuld zijn.

Bij Cambuur-Heracles werd er publiek toegelaten, dat volgens de coronaregels 1,5 meter afstand diende te houden. Foto: Pro Shots

