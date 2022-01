De wedstrijden in de kwartfinales van het KNVB-bekertoernooi beginnen volgende maand allemaal om 19.00 uur. Hierdoor kunnen supporters tot en met het laatste fluitsignaal aanwezig zijn, ook in het geval van een verlenging en een penaltyserie.

Na weken van lege stadions vanwege de coronamaatregelen geldt sinds deze week een sluitingstijd van 22.00 uur voor evenementen, waar ook voetbalwedstrijden onder vallen. De stadions mogen voor een derde gevuld zijn, maar na 22.00 uur moet het publiek het stadion hebben verlaten.

Door de vroege aftraptijd bij de bekerduels is zeker dat supporters toegang hebben tot het stadion en de gehele wedstrijd kunnen meemaken.

In het weekend voorafgaand aan deze midweekse bekerronde staat een volledige speelronde in de Eredivisie op het programma. Het is nog niet bekend of de KNVB ook daarin wedstrijden gaat vervroegen.

De kwartfinales van de KNVB-beker staan gepland op 8, 9 en 10 februari. PSV neemt het dinsdag 8 februari thuis op tegen NAC Breda, Ajax ontvangt een dag later Vitesse. Tegelijkertijd met Ajax-Vitesse wordt ook RKC Waalwijk-AZ gespeeld. Op donderdag 10 februari wordt de laatste kwartfinale gespeeld: dan komen NEC en Go Ahead Eagles in actie in De Goffert.