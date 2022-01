Henk Fraser blijft tot en met het WK in Qatar assistent-bondscoach van Oranje. De 55-jarige trainer heeft zijn contract bij de KNVB, dat na de WK-kwalificatiereeks was afgelopen, verlengd tot het eind van dit jaar.

Sparta, de club waar Fraser trainer is, heeft het nieuws donderdag bevestigd. Fraser is sinds de aanstelling van bondscoach Louis van Gaal afgelopen zomer assistent bij het Nederlands elftal.

Volg nieuws over Oranje Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Oranje

Fraser, die met Sparta op de zestiende plaats staat, heeft al jaren een goede naam in de Eredivisie. Zo loodste hij Sparta vorig seizoen in zijn derde jaar op Het Kasteel naar de play-offs om Europees voetbal. De oud-speler van Feyenoord maakte eerder indruk bij ADO Den Haag en Vitesse.

De spelers van Oranje komen over twee maanden voor het eerst weer bij elkaar voor de oefenwedstrijden in de Johan Cruijff ArenA tegen Denemarken (26 maart) en Duitsland (29 maart).

Henk Fraser blijft tot en met het WK assistent-bondscoach van Louis van Gaal bij Oranje. Henk Fraser blijft tot en met het WK assistent-bondscoach van Louis van Gaal bij Oranje. Foto: ANP

Oranje speelt deze zomer ook in Nations League

Oranje werd onlangs in de Nations League gekoppeld aan België, Wales en Polen. De eerste wedstrijd in dat toernooi is op 3 juni. Oranje speelt dan uit tegen België. In diezelfde interlandperiode wordt ook uit tegen Wales gespeeld (6 juni) en thuis tegen Polen (10 juni).

Het Nederlands elftal sloot 2021 onlangs af als nummer tien van de FIFA-ranglijst. Aan het begin van het teleurstellend verlopen EK van afgelopen zomer werd nog de zestiende plek bezet.

Het WK voetbal in Qatar wordt van 21 november tot en met 18 december gehouden.