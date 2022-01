Bondscoach Carlos Queiroz heeft woensdagavond uitgehaald naar de criticasters van het Egyptische elftal. De Portugees vindt dat zijn ploeg, zeker na de zwaarbevochten zege op Ivoorkust in de achtste finales van de Afrika Cup, wordt ondergewaardeerd.

"Mijn spelers verdienen het om in de volgende ronde te staan. Maar ze verdienen vooral meer liefde, tolerantie en respect van de lokale commentatoren en de media. Zij hebben het team echt kapotgemaakt", zei Queiroz op zijn persconferentie in het Kameroense Douala.

Met sterspeler Mohamed Salah in de gelederen wordt Egypte gezien als een van de kandidaten voor de titel, maar het Noord-Afrikaanse land kan nog niet erg overtuigen. In de groepsfase werd verloren van Nigeria en werden Guinee-Bissau en Soedan met moeite geklopt (twee keer 1-0).

In de achtste finales stond het na reguliere speeltijd en verlenging nog 0-0 tegen het Ivoorkust van Ajacied Sébastien Haller en PSV'er Ibrahim Sangaré, maar in de penaltyserie trok Egypte aan het langste eind. Salah schoot de beslissende strafschop binnen.

"Ik denk dat Egyptenaren nu niets hebben aan mensen die niet achter het team staan", zei Queiroz over de kritiek op zijn ploeg tijdens de groepsfase. "Ik wil mijn spelers feliciteren met deze overwinning. Ik hoop dat de juiste mensen hun hart openen en de spelers steunen, want dat verdienen ze."

In de kwartfinales wacht Egypte een krachtmeting met Marokko, dat in de eerste ronde van de knock-outfase te sterk was voor Malawi (2-1). De andere affiches in de kwartfinales zijn Gambia-Kameroen, Burkina Faso-Tunesië en Senegal-Equatoriaal-Guinea.