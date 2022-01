Gianni Infantino betreurt de ophef die is ontstaan na een vermeende vergelijking tussen de het aantal bootvluchtelingen en een tweejaarlijks WK. Volgens de FIFA-voorzitter zijn de uitspraken die hij deed uit hun verband gerukt.

Infantino sprak woensdag de Raad van Europa toe en maakte daarbij nogmaals duidelijk een voorstander te zijn van het vaker organiseren van een WK. Het evenement zou een positieve uitwerking hebben op de hele wereld.

"Voetbal gaat om kansen en hoop. We kunnen niet tegen de rest van de wereld zeggen: geef ons je beste spelers en kijk maar op tv", sprak Infantino. "We moeten iedereen in de wereld mee laten doen."

"Dat geldt ook voor mensen in Afrika, die nu in sommige gevallen de Middellandse Zee oversteken in de hoop op een beter leven, maar in de meeste gevallen de dood vinden. We moeten ze waardigheid geven. Niet door liefdadigheid, maar door ze erbij te betrekken."

'Uitspraken gingen niet over tweejaarlijks WK'

Na wereldwijde ophef liet Infantino later op de dag via de officiële kanalen van de FIFA weten dat zijn uitspraken "verkeerd zijn geïnterpreteerd en uit hun verband zijn gerukt".

Volgens de Zwitser had zijn speech niet direct betrekking op een tweejaarlijks WK. "Het was mijn bedoeling om iedereen die besluiten kan nemen te wijzen op hun verantwoordelijkheid om de situatie van mensen over de hele wereld te verbeteren."

In zijn pogingen vaker een WK te houden ondervindt Infantino veel tegenstand. Onder meer de clubs in Europa vrezen voor overbelasting van hun spelers en voor de nadelige gevolgen voor nationale competities. Infantino verwacht dat een extra WK juist veel geld kan opleveren, waarvan met name armere landen profiteren.