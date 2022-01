Wilfried Bony keert bij NEC definitief terug in de Eredivisie. De voormalig spits van Vitesse heeft woensdag bij de Nijmegenaren een contract tot het einde van het seizoen getekend.

De 33-jarige Bony was clubloos en trainde sinds het begin van deze week al mee met de selectie van trainer Rogier Meijer. Hij maakte op het trainingsveld een dusdanig goede en fitte indruk dat de clubleiding hem snel besloot vast te leggen.

"We hebben ingecalculeerd dat Wilfried een aanzienlijke trainingsachterstand heeft. Dat is weg te werken", zegt technisch directeur Ted van Leeuwen over de Eredivisie-topscorer van seizoen 2012/2013. "Voor iemand die al zo lang uit de roulatie is, vind ik hem nog opmerkelijk fit."

Bony was al meer dan een jaar transfervrij na zijn vertrek in november 2020 bij Al-Ittihad in Saoedi-Arabië. Eerder speelde hij in Nederland voor NEC-rivaal Vitesse. In dienst van de Arnhemse club scoorde hij 58 keer en dat leverde hem in 2013 een miljoenentransfer op naar Swansea City.

Wilfried Bony in het shirt van NEC-rivaal Vitesse. Foto: ANP

'Verwacht een eerlijke kans'

Het aantrekken van de oud-speler van Vitesse ligt gevoelig bij een deel van de fans van NEC. Een fanatieke supportersgroep hing deze week bij het Goffertstadion spandoeken op met onder meer de tekst "Bony nooit onze driekleur".

"Hoewel ik me ervan bewust ben dat dit voor sommigen een gevoelige overstap is, verwacht ik dat ik een eerlijke kans krijg om me op een positieve manier te presenteren aan onze supporters", reageert Bony.

NEC laat weten dat de voormalig international van Ivoorkust na het ontvangen zijn tewerkstellingsvergunning direct aansluit bij de selectie. De nummer negen van de Eredivisie hervat de competitie 5 februari met een uitwedstrijd tegen PEC Zwolle.