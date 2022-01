Ibrahim Sangaré en Sébastien Haller zijn woensdag met Ivoorkust in de achtste finales van de Afrika Cup uitgeschakeld. De tweevoudig winnaar van het toernooi verloor na een penaltyserie met 5-4 van Egypte. Na negentig minuten was er niet gescoord (0-0).

Eric Bailly miste na een bijzonder kort aanloopje de enige strafschop namens Ivoorkust, waarbij Haller in de verlenging al gewisseld was. Egypte faalde niet één keer vanaf elf meter. Sterspeler Mohamed Salah verzilverde de laatste penalty, waardoor Egypte het in de kwartfinales op mag nemen tegen Marokko.

In de reguliere speeltijd was het Ivoorkust dat met basisspelers Sangaré en Haller voor meer dreiging zorgde. Sangaré probeerde het zonder succes met een omhaal en een afstandsschot. Haller stuitte met een kopbal op de Egyptische doelman Mohamed El Shenawy, die de wedstrijd door een blessure niet uitspeelde.

Egypte kon er met Liverpool-aanvaller Salah niet veel tegenover stellen. Eén van de spaarzame hoogtepunten van Egyptische zijde kwam van VfB Stuttgart-aanvaller Omar Marmoush, die in de zeventiende minuut met een poging van afstand de lat raakte.

Sangaré en Haller keren door de uitschakeling weer terug bij PSV en Ajax. Vooral de Amsterdammers waren door de blessure van Brian Brobbey gebaat bij een terugkeer van de spits. Ajax hervat de Eredivisie op 6 februari en PSV speelt een dag eerder thuis tegen AZ.

Burkina Faso, Tunesië, Gambia, Senegal en thuisland Kameroen voegden zich net als Marokko eerder bij de laatste acht van de Afrika Cup. Vanavond wordt om 20.00 uur door Mali en Equatoriaal-Guinea gestreden om de laatste kwartfinaleplaats.