PSV gaat intensiever samenwerking met de Mexicaanse topclub Chivas Guadalajara. Zo zullen er uitwisselingsprogramma's plaatsvinden tussen coaches, opleiders en mogelijk (jeugd)teams en spelers, melden de Eindhovenaren woensdag.

PSV onderhoudt al sinds 2018 warme banden met Chivas Guadalajara. Omdat in het verleden onder anderen Carlos Salcido, Andrés Guardado, Héctor Moreno en Hirving Lozano in Eindhoven speelden, heeft de club een behoorlijke naamsbekendheid in Mexico. Momenteel is Érick Gutiérrez de enige Mexicaan in de selectie.

"Binnen onze visie speelt internationalisering een grote rol", zegt algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV. "Deze samenwerking is een direct uitvloeisel hiervan. We willen PSV wereldwijd op de kaart zetten."

"Chivas is een club van statuur en geniet enorm veel populariteit in Midden-Amerika. Wij zijn ervan overtuigd dat we middels deze samenwerking een groter potentieel kunnen nastreven."

PSV verwacht te profiteren van de invloed die Chivas in Latijns-Amerika heeft. "Met in totaal ruim veertig miljoen fans in Mexico en de Verenigde Staten heeft de club een gigantische achterban", aldus Gerbrands. "Met die supporters komt PSV nu direct of indirect in contact en dat versterkt de internationale positie van de club enorm."

Beide clubs zetten de komende jaren in op kennisdeling en versterking van hun positie in het internationale voetbal. Ook worden er gezamenlijke maatschappelijke programma's gelanceerd.