Feyenoord heeft zich woensdag per direct versterkt met Jorrit Hendrix. De middenvelder van Spartak Moskou wordt door de Rotterdammers voor anderhalf seizoen gehuurd met optie tot koop.

De 26-jarige Hendrix moet bij de Rotterdamemrs de vacature van verdedigende middenvelder gaan invullen. Feyenoord heeft voor die positie eigenlijk alleen Fredrik Aursnes. De Rotterdamse club wilde eerder Riechedly Bazoer aantrekken, maar kwam niet tot een akkoord met Vitesse.

Hendrix speelde eerder in de Eredivisie voor PSV, waar hij in de winter van 2021 na 173 competitieduels en drie landstitels vertrok naar Spartak Moskou. In Rusland speelde hij in totaal 22 wedstrijden, waarvan het overgrote deel als invaller.

"We wilden graag nog een speler aan de selectie toevoegen van wie we weten dat hij direct inzetbaar is en die al heeft aangetoond het niveau aan te kunnen. Met de komst van Jorrit slaan we twee vliegen in een klap", aldus technisch directeur Frank Arnesen.

Volgens Arnesen heeft de enkelvoudig international als voordeel dat hij ook op meerdere posities in de achterhoede kan spelen. "Stuk voor stuk posities die nog niet voldoende bezet waren", aldus de Deen.

Hendrix kan zijn debuut voor Feyenoord mogelijk maken in de Rotterdamse derby. Het treffen met Sparta in De Kuip is op 6 februari het eerst volgende duel voor de ploeg van trainer Arne Slot. Nieuwelingen Cole Bassett en Patrik Walemark hopen in dat duel eveneens op hun debuut.