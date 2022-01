Frank Wormuth is vanaf volgend seizoen trainer van FC Groningen. De Duitser wordt de opvolger van Danny Buijs, die eerder al te horen kreeg komende zomer te moeten vertrekken. Wormuth is momenteel nog trainer van Heracles Almelo.

De 61-jarige Wormuth wordt daarmee de eerste buitenlandse trainer van FC Groningen. Bij voorloper GVAV stond tussen 1965 en 1969 wel de Oostenrijker Ludwig Veg voor de groep.

Begin deze maand liet Wormuth weten na vier jaar te vertrekken bij Heracles Almelo. Als uitleg gaf hij dat het tijd werd zich elders "verder te ontwikkelen." Bijna direct daarna werd hij al in verband gebracht met een overstap naar FC Groningen.

In de Euroborg tekent Wormuth een contract voor drie jaar, tot medio 2025. FC Groningen staat momenteel elfde in de Eredivisie, Heracles is de nummer veertien. De ploegen treffen elkaar dit seizoen nog eenmaal, eind april op de dertigste speelronde.

'Ik wil Danny Buijs niet voor de voeten lopen'

Mark-Jan Fledderus, technisch manager van Groningen, kent Wormuth goed uit hun gezamenlijke periode bij Heracles. De oud-voetballer was toen zelfs verantwoordelijk voor de aanstelling van de trainer.

"Hij heeft ervaring, werkt gestructureerd en hij kan teams en spelers individueel ontwikkelen en hij werkt graag met jonge talenten", zegt Fledderus. "Hij heeft in de afgelopen drie jaar bij Heracles laten zien dat hij daar een aansprekende speelwijze kan koppelen aan ontwikkeling en resultaat."

Wormuth wordt pas na het seizoen gepresenteerd en tot die tijd wil hij nog weinig kwijt over zijn nieuwe uitdaging. "Ik wil mijn gewaardeerde collega Danny Buijs niet voor de voeten lopen én minimaal net zo belangrijk: ik wil mijn periode bij Heracles goed afsluiten."

