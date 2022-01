Markus Anfang is woensdag door de Duitse voetbalbond voor een jaar geschorst. De voormalig trainer van Werder Bremen moet daarmee boeten voor het gebruik van een vals coronavaccinatiebewijs.

De schorsing van Anfang gaat met terugwerkende kracht in op 20 november, maar wordt vanaf 10 juni omgezet in een voorwaardelijke sanctie. Daarnaast krijg hij een boete van 20.000 euro. Florian Junge, destijds assistent van Anfang, krijgt een schorsing van tien maanden en een boete van 3.000 euro.

Beiden stapten eerder al op bij Werder Bremen nadat er ophef over hun handelswijze was ontstaan. Anfang zei in eerste instantie "net als iedereen dubbel gevaccineerd" te zijn, maar gaf recent via zijn advocaat toe dat hij toch gebruik had gemaakt van een vals vaccinatiebewijs.

"Anfang en Junge hebben door deze acties hun rolmodelfunctie als coaches geschonden. Gezien hun bekentenissen is het echter gerechtvaardigd om een ​​deel van het proeftijdverbod op te schorten om hun de kans te geven een nieuwe verbintenis aan te gaan voor het seizoen 2022/2023", licht voorzitter Hans Lorenz van de tuchtcommissie de sanctie toe.

De uitspraak is het eerste gevolg van het gebruik van de valse vaccinatiepassen. Er loopt nog een strafrechtelijk onderzoek naar de 47-jarige Anfang. Het is nog niet duidelijk of hij zich voor de rechtbank moet verantwoorden of een boete moet betalen.

De voormalig Bundesliga-speler van onder meer Fortuna Düsseldorf en Schalke 04 werd als hoofdtrainer bij Werder Bremen vervangen door Ole Werner. 'Die Werderaner' degradeerden vorig seizoen uit de Bundesliga en staan op de derde plek in de 2. Bundesliga.