FC Twente laat bij de komende thuiswedstrijd in de Eredivisie geen supporters toe. De club heeft dat woensdag in samenspraak met de fans besloten, omdat het de versoepelingen van de coronamaatregelen niet ver genoeg vindt gaan.

Tijdens de coronapersconferentie werd dinsdagavond aangekondigd dat de stadions weer voor een derde gevuld mogen worden. Sinds november waren er in Nederland bij sportwedstrijden helemaal geen fans welkom.

Voor FC Twente is het geen optie om slechts een derde van De Grolsch Veste te vullen. "Of iedereen naar binnen, of niemand", meldt de club op de website. Absolute voorwaarde is dat alle seizoenkaarthouders en sponsors naar binnen mogen.

Dat is voor FC Twente te realiseren als twee derde van de bezetting mag worden benut. "Bij aanvang van het huidige seizoen hebben we aangetoond dat dit veilig en verantwoord kan. We kunnen niet weer zonder enig perspectief een traject ingaan."

Stadion blijft dicht tot volgende weegmoment

Vooralsnog betekent dit dat "de poorten van De Grolsch Veste gesloten blijven", vervolgt de club. "In elk geval tot het volgende weegmoment op 15 februari. Daarna nemen wij vervolgstappen gebaseerd op de dan geldende coronamaatregelen dan wel versoepelingen."

De clubleiding heeft voor het nemen van het besluit uitgebreid overlegd met supporters en sponsors. "Wij steunen ze door het genoemde standpunt in te nemen. Bovendien kost voetballen voor grotendeels lege tribunes ook nog eens veel meer geld dan dat het oplevert."

De eerstvolgende thuiswedstrijd van FC Twente is zaterdag 5 februari tegen Vitesse. Twee weken later is Go Ahead Eagles te gast in Enschede.