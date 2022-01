De clubs uit het betaalde voetbal zijn "ernstig teleurgesteld" over het besluit van het kabinet om de capaciteit van stadions slechts voor een derde te benutten. De versoepeling die deze week ingaat, is onvoldoende, zo luidt het gemeenschappelijke standpunt na het spoedoverleg van woensdag.

De KNVB, Eredivisie CV, Keuken Kampioen Divisie, clubs en supportersverenigingen spreken zich ook uit voor een sluitingstijd van 23.00 uur in plaats van 22.00 uur. Het kabinet maakte dinsdag op de coronapersconferentie bekend dat winkels en bedrijven in alle sectoren om 22.00 uur de deuren moeten sluiten.

"We richten ons samen met de cultuur-, sport- en evenementensectoren tot de Tweede Kamer en gaan met Tweede Kamerleden in gesprek met de vraag of zij nu het kabinet om het perspectief kunnen vragen dat niet alleen wij, maar ook andere sectoren nodig hebben", aldus een woordvoerder van de KNVB. "Wij hopen dat het kabinet snel tot andere inzichten komt." De Tweede Kamer praat woensdagmiddag over de nieuwe maatregelen.

Teleurgestelde reacties kwamen dinsdag al los, waarna tot spoedoverleg besloten werd. Stadions in de Eredivisie en eerste divisie bleven sinds begin november leeg vanwege de oplopende coronacijfers. Clubs hadden gehoopt dat de stadions na de versoepelingen voor twee derde gevuld mochten worden.

Clubs en KNVB dreigen met ludieke acties

De clubs hebben naar eigen zeggen aan het begin van het seizoen aangetoond dat ze op een veilige en verantwoorde manier kunnen spelen als de stadions voor twee derde gevuld zijn. In dat geval kunnen de clubs (vrijwel) alle seizoenkaarthouders toelaten tot de wedstrijden.

De KNVB kondigt aan dat er komend weekend protestacties gehouden zullen worden. Met ludieke acties willen de clubs ervoor zorgen dat hun problemen hoog op de agenda blijven staan.

Komend weekend is er geen speelronde in de Eredivisie, omdat veel landen een interlandperiode hebben. Oranje komt overigens niet in actie. In de Keuken Kampioen Divisie staan er aankomend weekend wel zes duels op het programma.