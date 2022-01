Henk Veerman heeft woensdag aan Omrop Fryslân bevestigd dat hij sc Heerenveen verruilt voor FC Utrecht. Naar verwachting maken de clubs de overgang van de spits op korte termijn officieel.

Veerman tekent voor 2,5 seizoenen bij FC Utrecht. Zijn contract bij Heerenveen liep nog tot de zomer van 2023. De Friese club ontvangt naar verluidt een transfersom van enkele tonnen.

Veerman is al het derde bekende gezicht dat deze maand vertrekt bij sc Heerenveen. Eerder verkaste middenvelder Joey Veerman naar PSV en werd trainer Johnny Jansen ontslagen wegens teleurstellende resultaten. Met Sydney van Hooijdonk van Bologna legde Heerenveen al een vervanger van de 2,01 meter lange spits vast.

De dertigjarige Veerman maakte vorig seizoen veertien treffers voor Heerenveen. In de huidige jaargang staat de teller op zeven. De spits begon zijn carrière in zijn geboortedorp bij FC Volendam, waarna hij tussen 2015 en 2018 ook al in het Abe Lenstra Stadion speelde.

Na twee seizoenen in de 2. Bundesliga bij St. Pauli keerde Veerman in de zomer van 2020 terug bij Heerenveen. In Utrecht moet hij met de jonge Griek Anastasios Douvikas concurreren om een basisplaats. Utrecht nam onlangs afscheid van de Spaanse spits Adrián Dalmau, die bij Sparta tekende.

Mogelijk kan Veerman op 5 februari zijn debuut maken voor FC Utrecht. De ploeg speelt dan in de eerste Eredivisie-wedstrijd waarbij publiek welkom is thuis tegen SC Cambuur.

Bekijk de stand, het programma en de uitslagen in de Eredivisie