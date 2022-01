Anthony Martial krijgt alsnog zijn gewenste vertrek bij Manchester United. De Franse aanvaller wordt voor de rest van het seizoen verhuurd aan Sevilla, maakte de Engelse club dinsdag bekend.

Martial maakte er geen geheim van dat hij graag weg wilde bij Manchester United, omdat hij daar amper op speeltijd kan rekenen. Dit seizoen werd pas acht keer een beroep op hem gedaan in de Premier League, waarvan slechts eenmaal als basisspeler.

"Martial is open geweest in zijn wens om weer meer aan spelen toe te komen. Dat hoopt hij nu te vinden bij Sevilla, dat momenteel tweede staat in La Liga", meldt United op de clubsite.

Anderhalve week geleden raakte de 26-jarige aanvaller in opspraak omdat hij geweigerd had om zich te laten opnemen in de selectie voor de uitwedstrijd tegen Aston Villa. Dat was althans de bewering van trainer Ralf Rangnick, die de speler daarom thuisliet. Een afgeketste transfer zou de oorzaak zijn.

Martial ging daar een dag later hard tegenin. "Ik zal nooit weigeren een wedstrijd voor Manchester United te spelen", liet hij op Instagram weten. "Ik ben hier al zeven jaar en zal de club en de fans nooit in diskrediet brengen."

De dertigvoudig Frans international speelt sinds 2015 voor Manchester United, dat hem destijds overnam van AS Monaco. Zijn contract bij de nummer vier van de Premier League loopt nog tot medio 2024.