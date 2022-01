ADO Den Haag is dinsdag ten koste van Excelsior gestegen naar de derde plaats in de Keuken Kampioen Divisie. De ploeg van trainer Ruud Brood won in Rotterdam de voorlopig laatste wedstrijd zonder publiek met 2-3.

ADO komt na 23 wedstrijden op 44 punten, 1 meer dan Excelsior. Alleen koploper FC Volendam (52) en FC Emmen (45), dat nog een wedstrijd tegoed heeft, staan er beter voor. ADO heeft bovendien zes punten in mindering gekregen wegens het overtreden van de financiële reglementen.

ADO kreeg vrijdag een pak slaag van Roda JC (5-0), maar bleek daar goed van hersteld te zijn. De bezoekers waren erg effectief en kwamen via Samy Bourard en Sem Steijn op een 0-2-voorsprong. Vlak voor rust bracht Reuven Niemeijer de spanning terug.

Tijdens de jacht op de gelijkmaker sneed Excelsior zichzelf in de vingers door de bal zomaar in te leveren bij Thomas Verheydt, die na een uur spelen eenvoudig zijn achttiende doelpunt van het seizoen maakte. De schitterende aansluitingstreffer van Couhaib Driouech viel te laat om ADO nog serieus in de problemen te brengen.

De inhaalwedstrijd in het Van Donge & De Roo Stadion was voorlopig de laatste zonder publiek. Vanaf woensdag zijn er door het versoepelen van de coronamaatregelen weer fans welkom in het betaald voetbal, al mogen stadions maar voor een derde gevuld zijn.

