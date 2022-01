De 34 Nederlandse profclubs gaan woensdag overleggen over de terugkeer van toeschouwers in de voetbalstadions. Van het kabinet mogen de stadions in de Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie weer voor een derde van de capaciteit gevuld zijn, maar dat besluit stuit op veel onbegrip in de voetbalwereld.

"Enerzijds zijn we blij dat we binnenkort een deel van onze supporters weer kunnen verwelkomen", aldus algemeen directeur Toon Gerbrands van PSV. "Anderzijds is dit een oplossing zonder perspectief. Wij zijn door de beslissing van het kabinet genoodzaakt om supporters teleur te stellen, zonder dat we de reden daarvan goed kunnen uitleggen."

Het kabinet besloot dinsdag dat er voor het eerst sinds november weer publiek welkom is bij sportwedstrijden, maar de voetbalclubs zijn het niet eens over de hoeveelheid fans die naar binnen mogen.

Zij willen dat de stadions vanaf 4 februari weer voor twee derde van de capaciteit gevuld zijn, deelden ze maandag in een oproep aan het kabinet. Alleen dan zou het "acceptabel" zijn om te beginnen met een stadion dat voor een derde gevuld mag zijn.

'Besluit is slecht gevallen bij de clubs'

Het kabinet ging daar niet in mee. Pas over zes weken, op 8 maart, wordt gekeken of er nieuwe versoepelingen mogelijk zijn. "Dit besluit is slecht gevallen bij de clubs", aldus KNVB-directeur Marianne van Leeuwen.

Gerbrands is teleurgesteld in het kabinet. "Het betaald voetbal heeft in een eerder stadium van de crisis aangetoond zich constructief op te stellen. Wij zijn onderdeel van de oplossing, niet van het probleem. Een minimale bezettingsgraad van twee derde kunnen wij veilig en verantwoord organiseren."

Ook AZ-directeur Robert Eenhoorn snapt niets van het kabinetsbesluit. "Wij hebben aangetoond veilig en verantwoord een hogere bezettingsgraad aan te kunnen. Dan is het zeer teleurstellend dat het kabinet geen gehoor geeft aan de oproep van de clubs en het betaald voetbal om met minimaal twee derde van de capaciteit te beginnen."