Watford heeft Roy Hodgson dinsdag aangesteld als nieuwe trainer. De 74-jarige voormalig bondscoach van Engeland is bij de degradatiekandidaat de opvolger van de maandag ontslagen Claudio Ranieri.

Hodgson nam vorig jaar afscheid bij Crystal Palace, waar hij in 2017 de ontslagen Frank de Boer opvolgde. De oudste trainer ooit in de Premier League verkondigde toen dat hij met pensioen zou gaan, maar is blijkbaar van gedachten veranderd.

"Watford is verheugd om de komst van Roy Hodgson te melden", schrijft de nummer negentien van de Premier League op de clubsite. "Hij neemt zijn vertrouwde assistent Roy Lewington mee, die tussen 2002 en 2005 onze hoofdtrainer was."

Hodgson had in zijn lange loopbaan tal van clubs onder zijn hoede en was daarnaast bondscoach van Zwitserland (1992-1995) en Engeland (2012-2016). Met zijn vaderland maakte hij twee EK's en een WK mee, met het bereiken van de kwartfinales op het Europees kampioenschap van 2012 als beste resultaat.

Bij Watford wordt Hodgson al de derde trainer van dit seizoen. De zeventigjarige Ranieri, die op zijn beurt Xisco Muñoz opvolgde, werd maandag na slechts 112 dagen (en veertien wedstrijden op de bank) ontslagen. 'The Hornets' houden op de ranglijst alleen Burnley onder zich.