De amateursportcompetities mogen vanaf woensdag hervat worden. Het kabinet acht het verantwoord dat sportteams naar andere clubs reizen om een wedstrijd te spelen.

Spelers, begeleiders en vrijwilligers vanaf achttien jaar moeten bij de ingang van de club wel een coronatoegangsbewijs tonen om te laten zien dat ze gevaccineerd, onlangs hersteld van een coronabesmetting of getest zijn.

Ook publiek is welkom bij de wedstrijden, zij het maximaal een derde van de capaciteit van het sportpark. Toeschouwers moeten een vaste zitplaats hebben, 1,5 meter afstand tot elkaar houden en bij de ingang eveneens een QR-code overleggen. Pas over zes weken, op 8 maart, bekijkt het kabinet of er meer mogelijk is.

Het opgeheven competitieverbod is een van de versoepelingen die het kabinet dinsdag doorvoert. Theaters, bioscopen en de horeca mogen vanaf woensdag weer open en bij professionele sportwedstrijden is publiek welkom.

Vanaf vorige week zaterdag mochten volwassenen al zonder beperkingen trainen, maar wedstrijden tussen verschillende clubs waren nog niet toegestaan. Daardoor konden de amateurcompetities nog niet worden hervat.

Laatste competitiewedstrijden in december

Begin december speelden de amateurclubs hun laatste wedstrijden. De KNVB vreesde dat de competities niet op een normale manier konden worden afgemaakt als het kabinet niet op korte termijn het competitieverbod zou opheffen.

Het is nog niet duidelijk wanneer de amateurvoetbalcompetities precies worden opgestart. De KNVB zei eerder al rekening te houden met een voorbereidingstijd van minstens vier weken voor de topamateurvoetballers uit de Tweede en Derde Divisie. Voor de recreatieve voetballers uit de B-categorie gaat dat niet op.