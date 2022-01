Senegal heeft zich na een tumultueus duel geplaatst voor de kwartfinales van de Afrika Cup. Mede dankzij een doelpunt van Sadio Mané werd dinsdag met 2-0 gewonnen van Kaapverdië, dat de wedstrijd na twee rode kaarten afsloot met negen man.

Liverpool-aanvaller Mané kwam na tien minuten in de tweede helft hard in botsing met de Kaapverdische keeper Vozinha, die na ingrijpen van de VAR werd bestraft met rood. In de eerste helft was ook middenvelder Patrick Andrade al tegen een rode kaart aangelopen.

Mané kon na een behandeling verder en opende niet veel later met een fraai schot de score. Twintig minuten voor tijd bleek hij toch te veel last te hebben van de botsing en liet zich vervangen. Pas in de extra tijd maakte Bamba Dieng er 2-0 van.

Bij Kaapverdië speelde De Graafschap-verdediger Jeffry Fortes de hele wedstrijd mee. Ook waren er basisplaatsen voor de eveneens geboren Rotterdammers Garry Rodrigues en Jamiro Monteiro.

De wedstrijd werd voorafgegaan door een minuut stilte voor de slachtoffers van de stadionramp een dag eerder. Voor de wedstrijd tussen gastland Kameroen en de Comoren kwamen zeker acht fans om het leven door gedrang buiten het Paul Biya Stadium in Yaoundé.

Senegal vervolgt het toernooi zondag met een kwartfinale tegen de winnaar van het duel tussen Mali en Equatoriaal-Guinea. Gambia, Kameroen, Burkina Faso en Tunesië zijn ook al zeker van een plaats bij de laatste acht. Dinsdag om 20.00 uur staat nog het duel in de achtste finales tussen Marokko en Malawi op het programma.