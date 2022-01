Willem van Hanegem is bedroefd over het overlijden van Wim Jansen. 'Mister Feyenoord' overleed dinsdag op 75-jarige leeftijd aan de gevolgen van dementie.

"Dat Wim Jansen er niet meer is, kwam bij mij binnen als een schok", schrijft Van Hanegem in een extra column in het AD, waar de oud-international vaste columnist is. "Ik had vorig jaar gelezen dat hij de ziekte van Alzheimer had, maar ik hield er geen rekening mee dat de wereld hem zo snel zou verliezen."

Van Hanegem en Jansen speelden in de jaren zestig en zeventig van de vorige eeuw jarenlang samen op het middenveld van Feyenoord en het Nederlands elftal. Ze waren ook allebei basisspeler in de WK-finale van 1974, die Oranje met 1-2 verloor van West-Duitsland. Met Feyenoord wonnen ze in 1970 als eerste Nederlandse club de Europacup I en de Wereldbeker.

Ook na hun actieve spelerscarrière werkten Van Hanegem en Jansen met elkaar samen. Jansen was technisch directeur toen Van Hanegem in 1992 werd aangesteld als trainer van Feyenoord. Een jaar later werd Feyenoord voor het eerst in negen jaar landskampioen.

"Ik heb altijd veel waardering voor Wim gehad", aldus Van Hanegem, die 65 interlands voor het Nederlands elftal speelde. "Hij is absoluut een van de beste spelers van Nederland geweest. Hij zou ook in deze tijd tot de topcategorie hebben behoord."

De uitvaart van Jansen vindt zaterdag plaats. Ook voor supporters is hierbij de gelegenheid om hun medeleven te tonen. Feyenoord brengt daar in een later stadium meer informatie over naar buiten.