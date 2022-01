Na drie maanden wachten zijn supporters vanaf woensdag weer welkom in de voetbalstadions. Omdat er komend weekend niet gevoetbald wordt in de Eredivisie, wordt FC Utrecht-SC Cambuur op zaterdag 5 februari het eerste duel op het hoogste niveau waar de tribunes weer deels gevuld zullen zijn. Ook bij het EK zaalvoetbal en het ABN AMRO-tennistoernooi is publiek welkom.

Het kabinet bevestigde dinsdag op een persconferentie de al deels uitgelekte plannen om voetbalstadions weer voor een derde van de capaciteit te openen. Bij binnenkomst moet wel een coronatoegangsbewijs worden getoond. Pas over zes weken, op 8 maart, bekijkt het kabinet of er meer mogelijk is.

De Eredivisie ligt komend weekend stil, omdat er vanwege interlandvoetbal in onder meer Azië en Zuid-Amerika veel internationals niet beschikbaar zouden zijn. De 21e speelronde wordt afgewerkt op 5 en 6 februari. FC Utrecht en SC Cambuur bijten dan op zaterdag om 16.30 uur het spits af.

In de Keuken Kampioen Divisie is er komend weekend wel volop actie. TOP Oss en FC Den Bosch krijgen vrijdagavond de primeur om weer voor publiek te mogen spelen. Om 20.00 uur wordt er in het Frans Heesen Stadion afgetrapt bij de Brabantse derby.

Sinds 12 november zijn stadions in Nederland vanwege de coronamaatregelen gesloten voor publiek. Dat is niet voor het eerst, want het afgelopen seizoen werd zelfs bijna volledig zonder supporters afgewerkt.

De voetbalbond en de clubs lieten deze week weten de voorgestelde versoepeling te karig te vinden. Het zou niet rendabel zijn als slechts een derde van het stadion gebruikt kan worden. Er werd in een verklaring gesproken van "een voorstel zonder perspectief". De omzet van de profclubs is door de coronapandemie met in totaal 155 miljoen euro gedaald, berekende de KNVB.

De wedstrijd van de Nederlandse zaalvoetballers tegen Portugal werd zondag nog in een leeg Ziggo Dome gespeeld. Foto: ANP

Ook publiek welkom bij EK zaalvoetbal

Het opgeheven toeschouwersverbod is ook goed nieuws voor de Nederlandse zaalvoetballers, die vorige week woensdag zijn begonnen aan het EK in eigen land. Bij de derde en beslissende groepswedstrijd van vrijdag tegen Servië zijn maximaal 1.250 toeschouwers welkom in de Ziggo Dome.

Ook het ABN AMRO World Tennis Tournament, dat van 5 tot en met 13 februari wordt gehouden in Rotterdam Ahoy, mag publiek verwelkomen. Toernooidirecteur Richard Krajicek wilde twee weken geleden nog geen fans verwelkomen, ook niet als het toeschouwersverbod zou worden opgeheven. Volgens Krajicek was er te weinig tijd om de kaartverkoop op te starten.

De toernooiorganisatie gaat nu alsnog kijken of er fans naar Rotterdam Ahoy kunnen komen, zo liet een woordvoerder dinsdagochtend weten. Wereldtoppers als Daniil Medvedev, Stéfanos Tsitsipás en Hubert Hurkacz hebben hun deelname toegezegd aan het toernooi in de havenstad.

Voor binnenevenementen als het ABN AMRO-tennistoernooi en het EK zaalvoetbal geldt een limiet van 1.250 toeschouwers. Net als bij voetbalstadions moeten supporters bij de toegang kunnen aantonen dat ze gevaccineerd, onlangs hersteld van het coronavirus of getest zijn.