Het kwakkelende sc Heerenveen heeft zich dinsdag versterkt met Sydney van Hooijdonk. De spits wordt voor de rest van het seizoen gehuurd van Serie A-club Bologna en is de tweede versterking in deze transferperiode.

De 21-jarige Van Hooijdonk keert met de huurtransfer terug in Nederland, waar hij eerder voor NAC Breda speelde. Hij maakte op achttienjarige leeftijd zijn debuut voor de Bredase club en was in zijn laatste seizoen met zestien doelpunten topscorer.

De zoon van oud-international Pierre van Hooijdonk verruilde Breda afgelopen zomer voor Bologna. Hij tekende een contract tot medio 2025. Bij de nummer dertien van de Serie A kwam hij dit seizoen niet verder dan vier invalbeurten in de competitie.

Heerenveen heeft met het binnenhalen van Van Hooijdonk naast Henk Veerman een tweede centrumspits. "Het is geen geheim dat we al langere tijd op zoek waren naar een spits. Met de komst van Sydney krijgen we voorin meer keuzes", aldus technisch manager Ferry de Haan.

Bij de Friezen komt Van Hooijdonk in een moeizaam draaiend elftal. De club verloor vier keer op rij en zette maandag trainer Johnny Jansen op straat. De ploeg uit Heerenveen staat op een teleurstellende tiende plaats in de Eredivisie.

Eerder legde Heerenveen Anas Tahiri (CFR Cluj) vast als opvolger van de naar PSV vertrokken Joey Veerman. Daarnaast keerde de Uruguayaan Joaquín Fernández na een huurperiode aan Montevideo City Torque in zijn thuisland terug in Heerenveen.

