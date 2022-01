Het nieuws dat Wim Jansen dinsdag op 75-jarige leeftijd is overleden, leidt tot een stroom aan reacties uit de voetbalwereld. Heel wat clubs, uit binnen- en buitenland, sturen via sociale media condoleances naar Feyenoord en de nabestaanden.

"Een groot verlies. Sterkte aan alle nabestaanden", schrijft Ajax. "Gecondoleerd en veel sterkte voor alle nabestaanden", aldus PSV. Andere clubs sturen vergelijkbare berichten.

Jansen speelde twee WK-finales met Oranje, in 1974 en 1978. Het Nederlands elftal moest het twee keer afleggen tegen het gastland. In 1974 werd het 2-1 voor West-Duitsland, vier jaar later won Argentinië na verlenging met 3-1. Jansen werd in Buenos Aires na 75 minuten gewisseld.

Boezemvriend en oud-ploeggenoot Jan Boskamp kan het overlijden van Jansen maar nauwelijks bevatten. "Vrijdag heb ik persoonlijk afscheid kunnen nemen van Wimpie", zegt Boskamp in De Telegraaf. "Dat voelde goed, eigenlijk als vanouds. Ouderwets knäc­ke­bröd, om zo maar te zeggen. Wim was iets trager door zijn ziekte. Het ging over van alles, maar we hebben toch voornamelijk weer twee uur over voetbal zitten praten."

Jansen speelde 422 wedstrijden in de Eredivisie voor Feyenoord. Volgens databureau Gracenote speelde alleen Coen Moulijn er meer (457). In de nadagen van zijn carrière kwam de middenvelder na een Amerikaans avontuur bij Washington Diplomats ook nog twee jaar uit voor Ajax. Jansen vervulde na zijn actieve carrière tal van functies bij Feyenoord, zoals hoofdtrainer, assistent, technisch directeur en adviseur binnen de jeugdopleiding.

"Wij spraken dezelfde taal", aldus voormalig Feyenoord-spits Robin van Persie op Twitter. "De taal van de voetballiefhebber Cruijff had een eigen taal, Wim ook. Hij heeft het opgeschreven in schriftjes, die Wim alleen deelde met, in zijn ogen, echte liefhebbers. Wim, ik ben je dankbaar voor onze urenlange gesprekken en de vele wijze lessen."

Ook in Schotland is overlijden Jansen groot nieuws

Ook in Schotland is het overlijden van Jansen groot nieuws. De Rotterdammer was in het seizoen 1997/1998 trainer van Celtic en leidde de club uit Glasgow naar de landstitel en winst van de Schotse beker (League Cup). Celtic meldt het trieste nieuws op de eigen website. Ook Rangers FC, de grote rivaal van Celtic, wenst de nabestaanden van Jansen veel sterkte.

"Ik ben zeer bedroefd dat Wim Jansen is overleden", zei Rangers-trainer Giovanni van Bronckhorst later op een persconferentie. Van Bronckhorst ontmoette Jansen begin jaren negentig als jeugdspeler bij Feyenoord voor het eerst. "Hij zag mijn potentie en heeft me echt goed geholpen me te ontwikkelen. Ik heb heel mooie herinneringen aan Jansen."

Yoeri van den Busken bracht vorig jaar oktober een biografie over Jansen uit, genaamd Wim Jansen, Meesterbrein. In het boek werd onthuld dat Jansen aan dementie leed. "Alzheimer brak het meesterbrein", reageert Van den Busken op Twitter. "Dag wijze man, en een van de allervriendelijkste mensen in het voetbal: ik gun je de rust in jouw hoofd."

Aad de Mos schrikt van het nieuws van Jansen. "Wim Jansen is veel te vroeg overleden", schrijft de voormalig trainer op Twitter. "R.I.P. Wimpie."

De uitvaart van Jansen vindt zaterdag plaats. Ook voor supporters is hierbij de gelegenheid om hun medeleven te tonen. Feyenoord brengt daar in een later stadium meer informatie over naar buiten.