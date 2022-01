Christian Eriksen blijft voorlopig meetrainen met Jong Ajax. De Deense international houdt in Amsterdam zijn conditie op peil tot hij een nieuwe club heeft gevonden.

"Ik ben erg blij dat ik hier kan zijn. Bij Ajax ken ik de mensen en voelt het als thuiskomen, omdat ik hier in het verleden zo lang ben geweest", aldus de 29-jarige Eriksen, die vorig week al eenmalig meedeed met de ploeg van trainer John Heitinga.

De middenvelder kreeg in december groen licht om zijn carrière te hervatten en is in afwachting van een nieuwe club. Doordat hij een defibrillator draagt - ingebracht nadat hij een hartstilstand had gekregen tijdens het EK-duel van Denemarken met Finland - moest hij zijn contract met Internazionale ontbinden. Sporten met een defibrillator is in de Serie A niet toegestaan.

"Alle faciliteiten zijn hier aanwezig en bij Jong Ajax kan ik op hoog niveau in groepsverband trainen. Dat is voor mij op dit moment de perfecte basis. Ik wil zo snel mogelijk mijn top weer aantikken zodat als ik rondkom met een club, ik daar zo snel mogelijk mijn mannetje kan staan."

Een definitieve terugkeer van Eriksen bij Ajax lijkt uitgesloten. De Deen zou terug willen keren naar de Premier League. "Ik verwacht dat dit ook gaat gebeuren", zei zijn zaakwaarnemer Martin Schoots vorige week tegen De Telegraaf. Brentford FC zou een van de clubs met interesse zijn.

'Mooi dat hij met ons mee kan trainen'

Heitinga is verheugd over de ervaring die de oud-Ajacied meeneemt naar de trainingen van de belofteploeg. Eriksen speelde naast de Eredivisie in de Premier League en Serie A en heeft 109 interlands achter zijn naam staan.

"Het is mooi dat hij met ons mee kan trainen. Christian is een voetballer die voor veel van onze jongens als een voorbeeld geldt, een inspiratiebron voor de jeugd om hogerop te komen", aldus Heitinga.

Eriksen traint mee bij de nummer vier van de Keuken Kampioen Divisie tot hij een contract bij een nieuwe club heeft getekend. Eerder werkte hij aan zijn herstel bij onder meer zijn vroegere club Odense BK.