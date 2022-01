Hij speelde twee WK-finales, won met Feyenoord de Europacup I en de UEFA Cup en was in de gouden jaren zeventig een van de beste Nederlandse voetballers. Toch is de dinsdag op 75-jarige leeftijd overleden Wim Jansen vanwege zijn introverte karakter bij het grote publiek lang niet zo bekend als veel generatiegenoten.

Ter gelegenheid van zijn 75e verjaardag verscheen in oktober de biografie Meesterbrein, waarin Jansen vertelt over zijn jarenlange carrière als speler, trainer en bestuurder. De Feyenoord-icoon zegt onder meer: "Ze noemen me ouderwets, maar ik denk dat ik de meest geïnnoveerde trainer van Nederland ben."

Dat de buitenwereld weinig van Jansens vernieuwingsdrang meekrijgt, is niet zo vreemd. In tegenstelling tot generatiegenoten als Johan Cruijff, Willem van Hanegem en Sjaak Swart houdt hij niet van interviews en blijft de geboren Rotterdammer het liefst buiten de schijnwerpers.

Hij draagt als voetballer de bijnaam 'Stille Willem'. De slechts 1,65 meter lange middenvelder groeit in zijn vijftien jaar bij Feyenoord uit tot een publiekslieveling. Niet vanwege zijn knappe acties of vele doelpunten (in 422 duels scoort hij 34 keer), maar door wat ze in Rotterdam-Zuid het liefst zien: de mouwen opstropen en keihard werken voor het team.

Wim Jansen met de UEFA Cup in 1974. Wim Jansen met de UEFA Cup in 1974. Foto: ANP

Jansen maakt gewaagde overstap naar Ajax

Mede dankzij hem kunnen spelers als Coen Moulijn, Van Hanegem en Ove Kindvall uitblinken in De Kuip. En bij Oranje profiteren ook Cruijff, Rob Rensenbrink en Johnny Rep van de mannetjesputter die op het middenveld zo veel ballen verovert.

Op zijn 34e verlaat Jansen Rotterdam, na drie landstitels, een KNVB-beker, de Europacup I, de UEFA Cup en driemaal de Intertoto Cup. Hij gaat samen met Cruijff bij Washington Diplomats spelen.

Het Amsterdamse orakel en de zwijgzame Rotterdammer kunnen het opvallend goed met elkaar vinden. Cruijff zou later zeggen dat er maar twee personen in Nederland waren met wie hij op zijn niveau over voetbal kon praten: Marco van Basten en Wim Jansen.

Al snel keert Jansen terug naar Nederland en tekent hij tot woede van Feyenoord-fans bij rivaal Ajax, waarbij Cruijff een jaar later ook zou terugkeren. 'Mister Feyenoord' wordt bedreigd via brieven en anonieme telefoontjes.

Wim Jansen werd voor de Klassieker van 1980 getroffen door een ijsbal. Wim Jansen werd voor de Klassieker van 1980 getroffen door een ijsbal. Foto: ANP

Vroege wissel na ijsbal tegen oog in Klassieker

Jansen debuteert als Ajacied uitgerekend in De Kuip. Tijdens de warming-up gooit een twaalfjarige Feyenoord-fan vanaf de tribune een ijsbal tegen het oog van Jansen. Ploeggenoten dragen hem naar de kleedkamer. Jansen ziet wazig, maar wil toch spelen. Na een kwartier en een aantal stevige tackles van Feyenoorders wordt hij alsnog naar de kant gehaald.

Jansen speelt twee jaar voor Ajax en wordt in 1982 kampioen, om vervolgens als jeugdtrainer aan de slag te gaan bij Feyenoord. Langzaam en mede door zijn introverte karakter haast geruisloos klimt hij op in de organisatie van de club.

In 1986 wordt hij assistent-trainer in De Kuip. Via het Belgische Lokeren en een directeursfunctie bij SVV keert hij in 1990 terug bij Feyenoord, eerst als trainer en later als technisch directeur. Als coach leidt hij de club tweemaal naar de KNVB-beker.

Wim Jansen wisselt zijn shirt met Roberto Rivelino na de keiharde wedstrijd tussen Oranje en Brazilië op het WK 1974. Wim Jansen wisselt zijn shirt met Roberto Rivelino na de keiharde wedstrijd tussen Oranje en Brazilië op het WK 1974. Foto: ANP

Jansen keert vier keer terug bij Feyenoord

Via clubs in Japan en het Schotse Celtic keert Jansen in 2005 voor de derde keer terug bij Feyenoord, om eerst als technisch directeur en later als jeugdtrainer aan de slag te gaan.

Volgens ingewijden is de invloed van Jansen achter de schermen zeer groot, maar doordat hij de media blijft mijden, wordt Jansen een soort mysterieus boegbeeld in De Kuip.

In 2009 is de assistent solidair met de ontslagen Gertjan Verbeek door ook op te stappen, maar twee jaar later keert hij voor een vierde keer terug bij Feyenoord. Ditmaal in de wat onduidelijke functie van begeleider en coach van trainers in de jeugdopleiding.

Jansen raakt volledig uit beeld bij het grote publiek. Tot in Meesterbrein gemeld wordt dat hij aan dementie lijdt. Enkele maanden later overlijdt hij. Rouwende familieleden zijn ook opgelucht dat hem een lange lijdensweg bespaard blijft.