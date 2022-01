Feyenoord-icoon Wim Jansen is dinsdag op 75-jarige leeftijd overleden. De voormalige voetballer leed aan dementie.

"Feyenoord heeft met groot verdriet kennisgenomen van het overlijden van Wim Jansen, een van de grootste voetballers die ooit voor de club heeft gespeeld", schrijft Feyenoord dinsdag op de eigen site.

"In de biografie Meesterbrein van Wim Jansen die in oktober vorig jaar uitkwam, werd duidelijk dat hij leed aan dementie. Hoewel het intense verdriet uiteraard overheerst, is de familie van Jansen tegelijkertijd opgelucht dat hem een lange lijdensweg bespaard is gebleven. De familie vindt het fijn dat hun Wim tot het laatste moment de regie in eigen hand heeft kunnen houden, zo hebben zij de club laten weten."

De uitvaart van Jansen vindt komende zaterdag plaats. Ook voor supporters is hierbij de gelegenheid om hun medeleven te tonen. Feyenoord brengt daar in een later stadium nadere informatie over naar buiten.

Wim Jansen en zijn vrouw Cobie tijdens zijn boekpresentatie in oktober vorig jaar. Wim Jansen en zijn vrouw Cobie tijdens zijn boekpresentatie in oktober vorig jaar. Foto: ANP

Jansen was icoon in het Nederlandse voetbal

Jansen was een icoon in het Nederlandse voetbal. De oud-middenvelder boekte zijn grootste successen met Feyenoord, waar hij tussen 1965 en 1980 onder contract stond en maar liefst 476 officiële wedstrijden voor speelde. Hij won onder meer de Europacup I, de wereldbeker voor clubteams, de UEFA Cup en drie landstitels met de Rotterdammers.

In oktober 1967 maakte Jansen zijn debuut voor Oranje. Hij speelde in totaal 65 interlands en deed mee aan de WK's van 1974 en 1978, waarbij het Nederlands elftal als tweede eindigde. Jansen speelde ook twee wedstrijden op het EK van 1976.

Na zijn succesvolle periode bij Feyenoord koos Jansen voor een kortstondig avontuur bij Washington Diplomats in de Verenigde Staten, waar Johan Cruijff toen ook onder contract stond. Jansen sloot zijn loopbaan af bij Feyenoords aartsrivaal Ajax. Hij werd in het seizoen 1981/1982 kampioen met de Amsterdammers.

Na zijn spelersloopbaan werd Jansen trainer en begin jaren negentig keerde hij als hoofdtrainer terug bij Feyenoord. De oud-middenvelder, die als coach ook werkzaam was bij onder meer Lokeren en Celtic, bleef bij de Rotterdamse club betrokken en fungeerde deze eeuw ook als technisch adviseur, assistent-trainer en jeugdtrainer.