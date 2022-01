De overheid van Kameroen en de organisatie van de Afrika Cup stellen beide een onderzoek in naar het stadiondrama dat maandag acht mensen het leven kostte. Het toernooi in Kameroen gaat door volgens de bestaande planning.

Voorafgaand aan de achtste finale tussen Kameroen en de Comoren (2-1), ontstond er gedrang bij de poorten van het stadion, vermoedelijk doordat er meer mensen naar binnen wilden dan dat er plaatsen waren. Volgens de Kameroense overheid kwamen acht mensen door verdrukking om het leven, onder wie een veertienjarige jongen. Er vielen ook 38 gewonden.

Er zijn nog twaalf wedstrijden te spelen op de Afrika Cup. Die zullen volgens de bestaande planning worden afgewerkt. "We hebben nog niet het advies ontvangen om dat te wijzigen", laten officials van het toernooi weten aan persbureau Reuters.

"We voeren momenteel onderzoek uit naar de gebeurtenis en hopen meer details te kunnen achterhalen. We staan hierover continu in contact met de overheid van Kameroen en het lokale organisatiecomité", laat de Afrikaanse bond CAF weten.

Het drama vond plaats in het Paul Biya Stadium in de hoofdstad Yaoundé. De werkzaamheden aan het 60.000 plaatsen tellende stadion werden pas kort voor aanvang van de Afrika Cup afgerond. De finale van het toernooi wordt op 6 februari in dat stadion in de wijk Olembe gespeeld, evenals een kwartfinale en een halve finale.

Toernooi in Kameroen al eerder verplaatst en uitgesteld

Een maand voor aanvang van het toernooi kwam het CAF-bestuur bijeen voor een spoedoverleg. Vanwege het coronavirus en omdat Kameroen niet klaar leek voor de organisatie werd overwogen om het toernooi uit te stellen, maar uiteindelijk werd besloten om het evenement door te laten gaan.

Kameroen verwierf in 2014 de organisatierechten voor het grootste sportevenement van Afrika, dat vervolgens tweemaal werd verplaatst of uitgesteld. In 2019 werd Kameroen de organisatie ontnomen omdat de voorbereidingen achterliepen op schema. Egypte trad toen op als gastheer. In januari vorig jaar werd het evenement in Kameroen afgelast wegens de coronapandemie.

Het stadiondrama is overigens niet het grootste nieuws in Kameroen. Bij een brand in een discotheek in Yaoundé kwamen zondag zestien mensen om het leven.