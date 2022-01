Fortuna Sittard en Telstar treden komend seizoen toe tot de Eredivisie voor vrouwen, die daardoor van negen naar elf teams groeit. Een seizoen later wil de KNVB de competitie uitbreiden tot twaalf ploegen.

Fortuna debuteert in de hoogte competitie van het vrouwenvoetbal en is straks de enige club in de provincie Limburg met een vrouwenteam. Eerder namen Roda JC en VVV-Venlo deel aan de Eredivisie, maar deze clubs trokken zich terug.

Telstar keert na een afwezigheid van vijf jaar terug op het hoogste niveau. De club uit Velsen-Zuid kwam van 2011 tot en met 2017 met een vrouwenteam uit in de Eredivisie. Het team ging destijds deels op in VV Alkmaar. Die club komt nog altijd uit in de Eredivisie.

Kirsten van de Ven, manager vrouwenvoetbal bij de KNVB, is verheugd over de komst van Fortuna Sittard en Telstar, maar benadrukt dat de voetbalbond nog één ploeg is verwijderd van de ideale competitie met twaalf "kwalitatief goede" clubs.

"In de visie van de KNVB is dat de ideale grootte voor het beschikbare voetbaltalent in Nederland, om een geschikt aantal wedstrijden te spelen en om door te groeien naar de Europese top", aldus Van de Ven.

KNVB wil promotie-/degradatieregeling in gang zetten

"Met de komst van Fortuna en Telstar zijn we een stuk dichter bij ons streven naar het ideale competitieformat", vervolgt Van de Ven, die aan het begin van seizoen 2023/2024 een twaalfde team hoopt toe te voegen aan de competitie.

Vanaf dat moment wil de KNVB de huidige Vrouwen Beloftencompetitie omdopen tot Eerste Divisie Vrouwen en een promotie-/degradatieregeling tussen beide divisies bewerkstelligen.

Afgelopen zomer trad Feyenoord als negende club toe tot de Eredivisie, waardoor de traditionele top drie (Ajax, Feyenoord en PSV) van het mannenvoetbal voor het eerst ook actief is in de hoogste vrouwendivisie. FC Twente is de regerend landskampioen.