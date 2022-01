De clubs in het betaald voetbal zijn ontevreden over de verwachte versoepelingen. Dinsdagavond wordt tijdens de coronapersconferentie waarschijnlijk aangekondigd dat de stadions weer voor een derde gevuld mogen worden.

De KNVB, Eredivisie en Keuken Kampioen Divisie hebben maandagavond aan het kabinet laten weten dat ze de versoepelingen onvoldoende vinden. "Het is een voorstel zonder perspectief", melden zij in een verklaring, die ondertekend is door directeuren van alle 36 clubs.

Sinds november worden sportwedstrijden in Nederland zonder publiek gehouden, terwijl in de meeste omliggende landen wel toeschouwers werden toegelaten. Nu de omikronvariant voor minder ziekenhuisopnames blijkt te zorgen dan werd gevreesd, worden de maatregelen versoepeld.

De clubs hadden graag weer in vollere stadions gespeeld. "Dit is niet uit te leggen aan de supporters, het vergroot de onrust onder de achterban alleen maar en bovendien kost het de clubs weer handenvol geld."

De clubs zeggen constructief te willen meedenken over vollere stadions. "Voor ons is het alleen acceptabel om met een derde te beginnen als we vanaf 4 februari kunnen doorschakelen naar een bezetting van minimaal twee derde. Dat kunnen wij veilig en verantwoord organiseren, met alles wat daarbij hoort. En van daaruit snel toewerken naar volle stadions."

Publiek eerder dit seizoen met QR-codes welkom in stadions

Eredivisie-directeur Jan de Jong liet maandag al weten dat een bezetting van een derde in zijn ogen onvoldoende is. "Met de fieldlabs hebben we vorig jaar aangetoond dat wij op een veilige manier toeschouwers kunnen ontvangen, dat is wetenschappelijk bewezen", aldus De Jong.

"Voor iedere stad is een bvo (betaaldvoetbalorganisatie, red.) een ongelooflijk belangrijk uithangbord. Het voetbal kan z'n eigen broek ophouden, maar dan moeten we wel publiek kunnen ontvangen."

Tijdens de eerste maanden van het seizoen was er wel publiek welkom in de stadions. Zij moesten toen met een QR-code aantonen gevaccineerd, negatief getest of recent van COVID-19 hersteld te zijn.