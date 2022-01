Rond het Afrika Cup-duel tussen gastland Kameroen en de Comoren zijn maandag zeker zes fans overleden door gedrang buiten het Paul Biya Stadium in Yaoundé. Dat meldt een lokale overheidsfunctionaris aan persbureau AP.

Volgens gouverneur Naseri Paul Biya zouden er nog meer doden kunnen vallen. Er zijn zeker veertig gewonden, meldt een lokaal ziekenhuis.

De stormloop ontstond toen supporters problemen hadden om het stadion binnen te komen voor het achtstefinaleduel in de hoofdstad van Kameroen.

Zo'n vijftigduizend mensen wilden de wedstrijd bijwonen. Het Paul Biya Stadium heeft plek voor zestigduizend fans, maar vanwege de coronamaatregelen mocht de capaciteit maar voor 80 procent gebruikt worden (ongeveer 48.000 supporters).

De Afrikaanse voetbalbond CAF zegt in een verklaring dat ze een onderzoek gestart is naar het drama. "We proberen uit te vinden wat er gebeurd is. We staan in nauw contact met de Kameroense regering en het organisatiecomité."

Wedstrijd ging gewoon door

Het duel begon op het geplande tijdstip en werd normaal uitgespeeld. Kameroen, met André Onana van Ajax in het doel, won met 2-1 en plaatste zich voor de kwartfinales. Vermoedelijk hadden de spelers tijdens het duel nog geen weet van de ongeregeldheden.

Kameroen neemt het zaterdag in de kwartfinales op tegen Gambia. Dat duel is in het Japoma Stadium in Douala, waar maximaal vijftigduizend fans in passen.