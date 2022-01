Trainer Erik ten Hag van Ajax kan voorlopig geen beroep doen op Brian Brobbey. De spits heeft zondag tijdens de gewonnen uitwedstrijd tegen PSV (1-2) een knieblessure opgelopen en is enige tijd uitgeschakeld.

Volgens VI, De Telegraaf en het AD heeft Brobbey een scheurtje in de binnenband van zijn knie en moet hij ongeveer zes weken toekijken.

Ajax wil het nieuws maandagavond nog niet bevestigen. Mogelijk geeft de koploper van de Eredivisie dinsdag meer informatie over de ernst van de blessure van de spits.

Brobbey verliet Ajax afgelopen zomer transfervrij voor RB Leipzig, maar keerde tijdens de winterstop op huurbasis terug. De Amsterdammer scoorde ruim een week geleden tweemaal in de uitwedstrijd tegen FC Utrecht (0-3-zege). De spits opende zondag ook de score tegen PSV, terwijl hij vanwege zijn knieblessure nauwelijks meer kon lopen.

De blessure van Brobbey is een fikse tegenvaller voor Ajax. Sébastien Haller, de eerste centrumspits, is voorlopig nog actief met Ivoorkust bij de Afrika Cup. Ajax slaagde er de afgelopen weken niet in om Steven Bergwijn van Tottenham Hotspur over te nemen.

De Eredivisie staat komend weekeinde stil vanwege interlands buiten Europa. Ajax vervolgt de competitie op zondag 6 februari met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo. Over vier weken (23 februari) is in Portugal het eerste duel met Benfica in de achtste finales van de Champions League.

Volg nieuws over Ajax Volgen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom Ajax

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand van de Eredivisie