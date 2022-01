Sc Heerenveen heeft trainer Johnny Jansen maandag ontslagen. De Friezen verloren hun laatste vier duels en hadden er geen vertrouwen meer in dat de 46-jarige coach de negatieve reeks kon omdraaien.

"Dit zijn harde en moeilijke keuzes om te moeten maken", zegt technisch manager Ferry de Haan in een verklaring. "Johnny is een echte clubman en heeft in verschillende functies ontzettend veel voor sc Heerenveen betekend. Dat maakt deze keuze nog lastiger."

Jansen is al sinds 2000 verbonden aan Heerenveen. De oud-speler van de club was eerst jarenlang jeugdtrainer, vanaf 2014 assistent bij het eerste elftal en sinds 2019 de hoofdcoach in het Abe Lenstra Stadion.

In het seizoen 2019/2020, dat voortijdig werd afgebroken vanwege de coronapandemie, eindigde Heerenveen onder Jansen als tiende in de Eredivisie en in de afgelopen jaargang werden de Friezen twaalfde. Dat was de laagste eindklassering sinds het seizoen 2015/2016 (ook twaalfde).

Heerenveen begon met tien punten uit de eerste vijf duels prima aan het huidige seizoen, maar zeker de laatste weken zijn de resultaten slecht. De bekerwinnaar van 2009 verloor sinds eind december achtereenvolgens van Feyenoord (0-3), FC Twente (2-0), Go Ahead Eagles (0-1, beker) en hekkensluiter PEC Zwolle (0-1).

Johnny Jansen was 22 jaar verbonden aan Heerenveen. Foto: Pro Shots

Opvolger is nog niet bekend

Het is nog niet duidelijk wie Jansen zal opvolgen. "We beraden ons nu op de opvolging en hopen hier snel duidelijkheid over te kunnen geven", aldus De Haan.

Heerenveen hoopt dat Jansen in de toekomst binnen een andere rol aan de club verbonden kan blijven.

Komend weekend is er door een interlandperiode buiten Europa geen Eredivisie-voetbal. Heerenveen vervolgt de competitie zaterdag 5 februari met een uitwedstrijd tegen nummer zeventien Fortuna Sittard.

