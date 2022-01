Watford heeft manager Claudio Ranieri maandag na 112 dagen per direct ontslagen vanwege teleurstellende resultaten. De Italiaan is de zevende trainer die sinds begin 2018 vertrekt bij de Premier League-club.

De zeventigjarige Ranieri zat in totaal slechts veertien wedstrijden op de bank bij Watford, waarmee hij vrijdag met 0-3 verloor van concurrent Norwich City. Na die pijnlijke nederlaag kwam het Watford-bestuur tot de conclusie dat hij het tij bij de club niet kon keren.

"Het bestuur is van mening dat, met nog bijna de helft van de Premier League-wedstrijden te spelen, een verandering van hoofdtrainer nodig is. Er is nu nog voldoende tijd om een nieuwe manager met een getalenteerde ploeg samen te laten werken om handhaving te realiseren", meldt Watford in een statement.

Onder leiding van Ranieri, die in het seizoen 2015/16 met Leicester City de landstitel won, verloor Watford elf wedstrijden. 'The Hornets' wonnen op 20 november voor het laatst (4-1 tegen Manchester United).

Sinds januari 2018 versleet Watford, dat in handen is van de Italiaanse zakenman Gino Pozzo, liefst zeven coaches. Daarnaast trad voormalig middenvelder Hayden Mullins in deze periode tweemaal op als interim-manager.

Het is nog niet bekend wie de opvolger van van de Ranieri wordt. De nieuwe Watford-trainer wacht een hevige degradatiestrijd. In de Premier League staat de club met veertien punten in de degradatiezone. Het verschil met Norwich City, dat op de veilige zeventiende plek staat, is twee punten.

