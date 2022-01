Mario Balotelli is maandag voor het eerst in ruim drie jaar opgeroepen voor het nationale elftal van Italië. De 31-jarige spits is dit seizoen opgeleefd bij Adana Demirspor in de Turkse competitie.

Balotelli speelde zijn laatste van 36 interlands op 7 september 2018 (1-1 tegen Polen in de Nations League). Daarna kreeg het enfant terrible geen uitnodiging meer.

De aanvaller zakte de afgelopen jaren langzaam weg in het Europese voetbal - vorig seizoen speelde hij voor Serie B-club AC Monza - maar deze jaargang is hij weer regelmatig trefzeker op het hoogste niveau in Turkije.

De oud-speler van onder meer Internazionale, AC Milan en Manchester City staat op negen goals en vijf assists in 21 duels voor Adana Demirspor, de nummer vier van de Süper Lig.

De Italiaanse bondscoach Roberto Mancini kent Balotelli goed, want hij werkte bij Inter en City al samen met de spits. De twee hadden in het verleden een goede band, hoewel Balotelli ook onder Mancini regelmatig in het nieuws kwam door opvallende incidenten op en buiten het veld.

Balotelli mag zich woensdag melden voor een driedaags trainingskamp op het complex van de Italiaanse bond. De Europees kampioen gaat zich met 35 spelers voorbereiden op de belangrijke play-offs om een WK-ticket van eind maart.