De Comoren hebben maandag met een veldspeler op doel net niet voor een stunt kunnen zorgen in de achtste finales van de Afrika Cup tegen Kameroen. Het door corona geplaagde elftal verloor met 1-2 van het thuisland. Eerder op de dag plaatste debutant Gambia zich dankzij een 1-0-overwinning op Guinee voor de kwartfinales.

Linksback Chaker Alhadhur stond onder de lat namens de door corona geteisterde Comoren. Het land meldde afgelopen dagen twaalf positieve coronatests en mocht geen beroep doen op reservedoelman Ali Ahamada, die ondanks een negatieve test nog vijf dagen in isolatie moet blijven.

De 1,72 meter lange Alhadhur kon op voorhand rekening houden met een drukke avond en dat werd er niet niet minder op toen de Comoren na zeven minuten met tien man verder moesten door een rode kaart voor aanvoerder en verdediger Nadjim Abdou.

Desondanks hield Alhadhur - mede door een matig begin van Kameroen - zijn doel tot de 29e minuut schoon. Na een half uur spelen had de gelegenheidsdoelman geen antwoord op een poging van Lyon-aanvaller Karl Toko Ekambi, die het eerste schot op doel loste namens het thuisland.

Voor appgebruikers: tik op bovenstaande tweet op twee reddingen van Chaker Alhadhur te bekijken.

Onana kansloos op geweldige uithaal

Mede dankzij een aantal knappe reddingen zorgde Alhadhur ervoor dat de Comoren lange tijd in de wedstrijd bleven. In de zeventigste minuut kon hij de 2-0 van Vincent Aboubakar niet voorkomen. De spits leek de wedstrijd daarmee definitief in het slot te gooien.

Kameroen verzuimde het duel rustig uit te spelen en bood Youssouf M'Changama zo'n tien minuten voor tijd de kans om van grote afstand aan te leggen voor een vrije trap. De middenvelder schoot de bal op geweldige wijze in de bovenhoek en liet Ajax-doelman André Onana kansloos.

De fans in het thuisland moesten vrezen voor een late gelijkmaker, maar mede dankzij verschillende goede reflexen van Onana wist Kameroen de voorsprong vast te houden. Kameroen blijft dankzij de zege in de race voor de zesde eindzege van het toernooi.

Gambia viert het winnende doelpunt tegen Guinee. Gambia viert het winnende doelpunt tegen Guinee. Foto: Reuters

Gambia bij debuut naar laatste acht

Kameroen neemt het in de kwartfinales op tegen Gambia, dat debuteert op de Afrika Cup. Gambia won eerder op de dag verrassend van Guinee, dat net als twee jaar geleden in de achtste finales werd uitgeschakeld. Destijds werd er bij de laatste zestien verloren van de uiteindelijke winnaar Algerije.

Het duel tussen Gambia en Guinee leverde weinig fraaie aanvallen op, tot Musa Barrow twintig minuten voor tijd versnelde en beheerst raak schoot. De aanvaller van Serie A-club Bologna maakte zijn tweede treffer van het toernooi.

Guinee drong na de openingstreffer aan en stond na een rode kaart van Yusupha Njie in de slotminuten met een man meer op het veld. Het leverde hectische situaties op voor het doel van de 23-jarige Baboucarr Gaye, die de nul hield. In de slotfase kreeg Ibrahima Conte namens Guinee nog rood.