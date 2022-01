Wilfried Bony zou bij NEC terug kunnen keren in de Eredivisie, melden VI en De Gelderlander maandag. De voormalig spits van Vitesse is transfervrij en zou de komende dagen bij de Eredivisie-club meetrainen om zijn fitheid aan te tonen.

De 33-jarige Bony is al meer dan een jaar clubloos na zijn vertrek in november 2020 bij Al-Ittihad in Saoedi-Arabië. De voormalig international van Ivoorkust heeft daardoor geen wedstrijdritme, maar schijnt verder fit te zijn.

In Nijmegen kan Bony terugkeren in de Eredivisie, waar hij eerder voor NEC-rivaal Vitesse speelde. In dienst van de Arnhemse club scoorde hij 58 keer en dat leverde hem een miljoenentransfer op naar Swansea City. Hij vertrok voor zo'n 14 miljoen euro, een clubrecord voor de Arnhemmers.

Ook bij Swansea toonde Bony met 26 Premier League-goals zijn kwaliteiten, waarna hij binnen anderhalf jaar naar Manchester City vertrok. Bij de topclub kon de Ivoriaan de verwachtingen niet waarmaken. Hij werd in 2017 teruggekocht door Swansea, waar zijn contract in de zomer van 2019 afliep.

Bony treft in Nijmegen met adviseur Fred Rutten en technisch directeur Ted van Leeuwen twee oude bekenden. Van Leeuwen haalde hem in 2011 naar Vitesse, waar Rutten als trainer met hem werkte.

NEC zou op zoek zijn naar een nieuwe aanvaller, omdat Ali Akman en Ole Romeny door een blessure van Pedro Ruiz de enige twee spitsen in de selectie van trainer Rogier Meijer zijn. De gepromoveerde club staat in de Eredivisie op een knappe negende plek.