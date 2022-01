Vitesse gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel van vier wedstrijden schorsing (waarvan één voorwaardelijk) voor Loïs Openda. De clubtopscorer kreeg zaterdagavond een rode kaart in de thuiswedstrijd tegen FC Groningen (1-3).

Door het afgewezen schikkingsvoorstel komt de zaak van Openda voor bij de tuchtcommissie van de KNVB. De verwachting is dat de zaak komende donderdag op een zitting in Zeist wordt behandeld.

De 21-jarige Openda deelde zaterdag na een half uur spelen in het GelreDome bij een duel met Mike te Wierik een lichte elleboogstoot uit aan zijn directe tegenstander. De verdediger van FC Groningen werd in zijn maag geraakt en ging naar de grond.

Scheidsrechter Dennis Higler had het moment niet gezien, maar werd door de VAR naar het scherm langs het veld gedirigeerd. De arbiter had na het bekijken van de beelden niet veel tijd nodig om tot een besluit te komen en trok rood voor Openda.

Met een man minder kwam Vitesse er niet aan te pas tegen FC Groningen, dat bij rust al met 0-1 leidde en in de tweede helft verder uitliep. De thuisploeg scoorde nog wel, maar het doelpunt van Dominik Oroz was niet meer dan een eretreffer.

Openda is dit seizoen een van de belangrijkste spelers bij Vitesse. De Belg was in twintig competitiewedstrijden goed voor elf treffers. Alleen Ajax-spits Sébastien Haller kwam dit seizoen tot dusver vaker tot scoren (twaalf goals). Mede door de goals van Openda bezet Vitesse momenteel de zesde plek in de Eredivisie.

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Eredivisie