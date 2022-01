Het kabinet wil onder voorwaarden weer fans toelaten tot voetbalstadions, melden Haagse bronnen maandag aan het AD en persbureau ANP. De versoepelingen zijn mogelijk ook goed nieuws voor het EK zaalvoetbal, dat in Amsterdam en Groningen wordt gehouden.

Het kabinet zou plannen op tafel hebben liggen om voetbalstadions weer voor één derde van de capaciteit te openen. De bezoekers van de stadions zullen een coronatoegangsbewijs moeten tonen.

Voor evenementen binnen met een verplichte zitplaats gaat een limiet gelden van 1.250 bezoekers. De definitieve beslissing wordt dinsdag genomen.

De voetbalstadions zijn sinds 12 november in Nederland gesloten. De KNVB stelde eerder deze maand dat 'de rek er volledig uit is' en berekende dat de clubs in het betaald voetbal 155 miljoen euro minder omzet hadden door de coronapandemie.