De Eredivisie-clubs rekenen erop dat de voetbalstadions vanaf woensdag voor minimaal twee derde mogen worden gevuld, dat zegt Eredivisie CV-directeur Jan de Jong maandag naar aanleiding van de uitgelekte kabinetsplannen. Het kabinet zou onder voorwaarden weer fans toe willen laten in de voetbalstadions.

Het kabinet zou volgens het AD en persbureau ANP plannen op tafel hebben liggen om voetbalstadions weer voor een derde van de capaciteit te openen. Daarnaast moeten de bezoekers van de stadions bij binnenkomst een coronatoegangsbewijs tonen.

De Jong, de directeur van het collectief dat de belangen van de Eredivisie-clubs behartigt, laat in een korte reactie weten dat de achttien clubs erop rekenen dat de stadions in de Eredivisie vanaf woensdag weer voor minimaal twee derde mogen worden gevuld.

De versoepelingen staan nog niet vast, want het kabinet hakt dinsdag de knoop door. Dan loopt het huidige pakket aan coronamaatregelen ook af. Dinsdag om 19.00 uur geven premier Mark Rutte en minister Ernst Kuipers (Volksgezondheid) een nieuwe coronapersconferentie.

De voetbalstadions zijn in Nederland sinds 12 november gesloten voor publiek. De KNVB stelde eerder deze maand dat "de rek er volledig uit is" en berekende dat de clubs in het betaald voetbal 155 miljoen euro minder omzet hadden door de coronapandemie.

Enkele clubs in het betaalde voetbal eisten in een verklaring eerder deze maand uiterlijk 28 januari weer publiek te mogen ontvangen. In de Eredivisie blijven de stadions aankomend weekend sowieso leeg, vanwege interlandwedstrijden op andere continenten.

Mogelijk ook publiek bij EK zaalvoetbal. Foto: Getty Images

EK zaalvoetbal mogelijk met publiek

De kabinetsplannen betekenen mogelijk goed nieuws voor het EK zaalvoetbal. Daar was vooralsnog geen publiek welkom, maar voor evenementen binnen met een verplichte zitplaats gaat een limiet van 1.250 bezoekers gelden.

Het EK zaalvoetbal wordt gehouden in de Ziggo Dome in Amsterdam en MartiniPlaza in Groningen. Bij de eerste twee wedstrijden van Oranje was nog geen publiek welkom. Nederland speelt vrijdag in Amsterdam de laatste groepswedstrijd tegen Servië.

Bij het ABN Amro-tennistoernooi, dat van 5 tot en met 13 februari in het Rotterdamse Ahoy zal worden gehouden, zullen hoe dan ook geen bezoekers welkom zijn. Er werd door de onzekerheid over de coronamaatregelen al eerder besloten geen publiek toe te laten.