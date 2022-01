Het lijkt er toch op dat de Comoren maandagavond een veldspeler op doel moeten zetten in de achtste finales van de Afrika Cup. Reservedoelman Ali Ahamada is inmiddels negatief getest op het coronavirus, maar de Afrikaanse voetbalbond laat hem waarschijnlijk niet keepen tegen Kameroen.

"Ahamada is negatief getest. Hij heeft aanvullende tests gedaan en alles is in orde, maar voorlopig wil de CAF (de overkoepelende voetbalfederatie in Afrika) hem niet laten spelen", zegt voorzitter Saïd Ali Saïd Athouman van de Comorese voetbalbond.

Volgens RMC Sport laat het (tijdens het toernooi gewijzigde) coronaprotocol niet toe dat Ahamada nu al mag spelen. Een speler moet eerst vijf dagen in isolatie voordat hij weer mag testen en zich eventueel bij de groep kan voegen. Ahamada testte op 22 januari positief en moet dus nog enkele dagen geduld hebben.

De Comoren meldden zondag dat er twaalf positieve gevallen waren in de selectie, onder wie alle beschikbare keepers. Eerste doelman Salim Ben Boina liep eerder al een zware schouderblessure op, waardoor hij het hele toernooi niet meer in actie kan komen.

Omdat een duel op de Afrika Cup niet wordt uitgesteld als er nog elf beschikbare spelers zijn (ongeacht het aantal keepers), moet de eilandengroep de wedstrijd tegen het gastland gewoon spelen.

Geen reservekeeper op de bank

Keeperstrainer Jean-Daniel Padovani vertelde zondag al dat een veldspeler zou keepen. Padovani zit als trainer op de bank, omdat ook bondscoach Amir Abdou besmet is geraakt. Hij bekijkt de wedstrijd op televisie in zijn hotelkamer.

De Comoren, met RKC Waalwijk-speler Saïd Bakari in de gelederen, debuteren op de Afrika Cup. De ploeg plaatste zich dankzij een verrassende zege op viervoudig winnaar Ghana voor de achtste finales.

Het duel tussen Kameroen en de Comoren begint maandag om 20.00 uur in de Kameroense hoofdstad Yaoundé.