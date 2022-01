De Comoren hoeven maandagavond toch niet een veldspeler op doel te zetten in de achtste finales van de Afrika Cup. Reservedoelman Ali Ahamada is inmiddels negatief getest op het coronavirus en kan keepen in de wedstrijd tegen Kameroen.

Zondag meldden de Comoren nog dat er twaalf positieve gevallen waren in de selectie, onder wie alle beschikbare keepers. Eerste doelman Salim Ben Boina liep eerder al een zware schouderblessure op, waardoor hij het hele toernooi niet meer in actie kan komen.

Omdat een duel op de Afrika Cup niet wordt uitgesteld als er nog elf beschikbare spelers zijn (ongeacht het aantal keepers), moet de eilandengroep de wedstrijd tegen het gastland gewoon spelen.

Zondag vertelde keeperstrainer Jean-Daniel Padovani nog dat een veldspeler zou keepen. Padovani zit als trainer op de bank, omdat ook bondscoach Amir Abdou besmet is geraakt. Hij bekijkt de wedstrijd op televisie in zijn hotelkamer.

Geen reservekeeper op de bank

Er zal geen reservekeeper op de bank zitten. Dus als Ahamada onverhoopt geblesseerd raakt of een rode kaart krijgt, dan hebben de Comoren alsnog een probleem.

De Comoren, met RKC Waalwijk-speler Saïd Bakari in de gelederen, debuteren op de Afrika Cup. De ploeg plaatste zich dankzij een verrassende zege op viervoudig winnaar Ghana voor de achtste finales.

Het duel tussen Kameroen en de Comoren begint maandag om 20.00 uur in de Kameroense hoofdstad Yaoundé.