Justin Hoogma keert na 4,5 jaar terug bij Heracles Almelo. De verdediger komt over van TSG 1899 Hoffenheim en tekent een contract tot medio 2026 bij de club uit de Eredivisie.

De 23-jarige Hoogma begon zijn carrière in 2016 bij Heracles en deed in het seizoen 2016/2017 in alle competitiewedstrijden negentig minuten mee. De toen achttienjarige Overijsselaar werd zo de jongste speler met het maximale aantal speelminuten in één seizoen.

Na 41 officiële wedstrijden voor Heracles koos Hoogma in de zomer van 2017 op slechts negentienjarige leeftijd al voor een transfer naar Hoffenheim. Bij de Duitse club kwam hij niet uit de verf en speelde hij vooral in het tweede elftal.

Hoffenheim verhuurde Hoogma achtereenvolgens aan FC St. Pauli, FC Utrecht en afgelopen seizoen aan SpVgg Greuther Fürth, maar de zoon van KNVB-directeur Nico-Jan Hoogma laat Duitsland nu achter zich om terug te keren op het oude nest.

"Het voelt alsof er niets veranderd is", zegt Hoogma over zijn terugkeer in Almelo. "Het is heerlijk om hier weer te zijn. Ik heb een hele mooie tijd in Almelo gehad en het voelt goed om weer terug te zijn. Stabiliteit was iets waar ik naar zocht. Ik wilde niet meer verhuurd worden en wilde ergens langdurig tekenen."

Met Hoogma in de gelederen strijdt Heracles in het restant van de tweede seizoenshelft voor lijfsbehoud. Met een voorsprong van zes punten op nummer zestien Sparta Rotterdam bezet de ploeg van de afzwaaiende trainer Frank Wormuth de veertiende plek.

