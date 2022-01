Xavi vindt het mooi dat uitgerekend de fel bekritiseerde Frenkie de Jong zondagavond voor de beslissing zorgde in de uitwedstrijd van FC Barcelona tegen Deportivo Alavés (0-1). De Spaanse coach is van mening dat sommige spelers in zijn ploeg te hard worden aangepakt door de media.

"De spelers hebben veel kritiek te verduren gekregen, maar onder anderen Jordi Alba, Sergio Busquets, Gerard Piqué en ook Frenkie speelden een heel goede wedstrijd. Het is niet eenvoudig om voor Barcelona te spelen. Dit shirt weegt 20 kilo zwaarder dan shirts van andere clubs", benadrukte Xavi op zijn persconferentie na de wedstrijd.

Ook tegen Alavés kon FC Barcelona verre van imponeren, maar dankzij De Jong boekten de Catalanen wel de tweede overwinning van dit kalenderjaar. De 38-voudig international stond in de 87e minuut op de goede plek om op aangeven van Ferran Torres binnen te schuiven.

"We speelden niet best, maar iedere ploeg heeft het zwaar hier. Het zegt veel dat we deze overwinning uitgebreid vieren. Het vertrouwen in de ploeg is op dit moment niet groot. Daarom moeten we een sterk geheel blijven, hoe zwaar het soms ook is. De zon breekt langzaam door, ook al was het een heel koude avond hier", zei Xavi.

De 24-jarige De Jong, die pas zijn tweede doelpunt van het seizoen maakte, hoopt net als Xavi dat deze zege een nieuwe impuls kan geven. "Dit is heel belangrijk, want we komen uit een moeilijke situatie. Deze overwinning geeft vertrouwen. We moeten nog wel meer grote kansen creëren, maar daar werken we hard aan."

FC Barcelona, dat afgelopen week in de Copa del Rey werd uitgeschakeld door Athletic Club en zich nu op de competitie en de Europa League kan richten, staat nu op de vijfde plek in La Liga. Het verschil met koploper Real Madrid is al vijftien punten, al heeft de 'Koninklijke' een duel meer gespeeld.

