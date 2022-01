Met een fraai schot in de bovenhoek leidde Hakim Ziyech Chelsea zondag naar een 2-0-zege op Tottenham Hotspur. De technicus genoot zijn glansrol, ook omdat hij lang niet altijd verzekerd is van een basisplaats in Engeland.

Schuin voor het doel kapte Ziyech naar binnen en krulde de bal over ruim twintig meter haarfijn in de kruising. "Ik geef deze treffer een 10", lachte de Marokkaans international in een interview met Sky Sports over de openingstreffer kort na rust.

"Ik mikte op de kruising en dan is het altijd de vraag of het lukt. Toen hij binnen vloog, gaf dat een geweldig gevoel", vertelde de oud-speler van Ajax, FC Twente en sc Heerenveen.

Het was pas de derde competitietreffer voor Ziyech (28), die zich de laatste weken in de basis heeft geknokt bij de Londense ploeg. In de laatste vier Premier League-duels stond hij steeds aan de aftrap. Ook dinsdag tegen Brighton (1-1) was hij al trefzeker.

"Toen juichte ik niet, omdat we als team geen goede wedstrijd speelden. Daar was wat frustratie over, maar vandaag waren we erg goed", oordeelde hij. "Tottenham had alleen wat counters maar kon helemaal niet gevaarlijk worden."

Tottenham-doelman Hugo Lloris staat aan de grond genageld als het schot van Ziyech in de kruising vliegt. Tottenham-doelman Hugo Lloris staat aan de grond genageld als het schot van Ziyech in de kruising vliegt. Foto: Reuters

Chelsea speelt doorgaans in systeem waarin Ziyechs beste positie niet bestaat

Chelsea-trainer Thomas Tuchel stond aan de zijlijn precies in de baan van het schot. "Ik dacht dat het schot net over zou gaan, maar op het laatste moment daalde de bal nog. Het was een briljant doelpunt, dankzij zijn uitstekende techniek."

"Dit was misschien wel Ziyechs beste wedstrijd voor Chelsea", zei de Duitse coach van de Champions League-winnaar. "Hij nam risico waar dat kon en speelde simpel als dat moest."

Ziyech speelde aan de rechterkant in een 4-1-4-1-systeem, terwijl de ploeg meestal in een 3-4-2-1-formatie speelt. "Dit is waarschijnlijk de beste positie voor hem. Maar normaal spelen we zonder rechtsbuiten", zei Tuchel. "Nu kreeg Ziyech veel ruimte om naar binnen te komen als de rechtsback er overheen kwam."

Hakim Ziyech viert zijn openingstreffer tegen Tottenham Hotspur met zijn ploeggenoten. Hakim Ziyech viert zijn openingstreffer tegen Tottenham Hotspur met zijn ploeggenoten. Foto: Getty Images

Ziyech en Chelsea met goed gevoel korte rustpauze in

Dankzij de thuiszege staat Chelsea derde in de Premier League op tien punten van koploper Manchester City. Na de interlandperiode spelen de Londenaren eerst in de FA Cup tegen League One-club Plymouth.

Daarna volgen Londense derby's tegen Arsenal en Crystal Palace en de achtste finale in de Champions League tegen het Franse Lille.

"Zeker nu we een paar dagen vrij hebben, is het lekker om te winnen", zei Ziyech. "We speelden als team een sterke wedstrijd en kunnen met een goed gevoel weer opladen voor de komende duels."

