De Franse koploper Paris Saint-Germain heeft zondag bij de rentree van Lionel Messi een probleemloze zege geboekt op Stade de Reims: 4-0. In Italië speelde Juventus zonder Matthijs de Ligt met 0-0 gelijk in de topper tegen AC Milan. Zlatan Ibrahimovic viel in de eerste helft geblesseerd uit bij Milan.

Paris Saint-Germain kwam vlak voor rust op voorsprong tegen Stade de Reims door een zeldzame treffer van Marco Verratti. De middenvelder kreeg de bal na een geblokt schot van Mauro Icardi per toeval voor zijn voeten en haalde direct uit: 1-0. Het was voor de Italiaan pas zijn tiende goal in 363 wedstrijden voor PSG.

Na een uur tekende Sergio Ramos voor de 2-0 met zijn eerste treffer in het shirt van PSG. De verdediger tikte in tweede instantie raak na een corner. De 35-jarige Ramos kwam afgelopen zomer transfervrij over van Real Madrid. Door blessureproblemen maakte hij pas eind november zijn debuut voor PSG en speelde hij zondag pas zijn vijfde duel voor de Franse topclub.

Messi viel direct na de tweede treffer in bij de thuisploeg. De 34-jarige vedette speelde zijn eerste wedstrijd sinds 22 december. Hij miste de eerste drie duels van 2022 doordat hij tijdens de feestdagen in Argentinië besmet raakte met het coronavirus.

Door een eigen treffer van de Belgische Reims-verdediger Wout Faes, die een schot van Verratti als laatste aanraakte, en een goal van Danilo liep PSG nog uit naar een ruime overwinning. De Nederlander Xavi Simons bleef de hele wedstrijd op de bank. Georginio Wijnaldum ontbrak wegens een blessure.

Kylian Mbappé stond wel gewoon in de basis bij PSG. De steraanvaller liep deze week een lichte spierblessure op, maar was fit genoeg om 77 minuten mee te doen. Zijn ploeg gaat ruim aan kop in de Ligue 1, met een voorsprong van elf punten op de nummer twee OGC Nice. Het team van Calvin Stengs, Pablo Rosario en Justin Kluivert won eerder op de dag met 0-2 van FC Metz.

Sergio Ramos (links) viert zijn eerste goal voor PSG. Sergio Ramos (links) viert zijn eerste goal voor PSG. Foto: Reuters

Milan en Juventus scoren niet

Milan en Juventus zorgden in Italië voor een topper met veel overtredingen (veertig), maar weinig kansen. Juventus kwam tot geen enkel schot tussen de palen, terwijl Milan op vier pogingen bleef steken. Een doelpuntloos gelijkspel was daardoor niet onlogisch.

Milan moest na 28 minuten een flinke teleurstelling slikken, want Ibrahimovic kon door een blessure niet verder. De veertigjarige spits leek last te hebben van zijn enkel.

Bij Juventus bleef De Ligt negentig minuten op de bank. De Nederlander was door maagklachten niet 100 procent fit.

Daniele Rugani en aanvoerder Giorgio Chiellini stonden centraal in de defensie bij de ploeg van trainer Massimiliano Allegri, die slechts vijfde staat in de Serie A. Milan is de nummer drie, met vier punten achterstand op koploper Internazionale.

Zlatan Ibrahimovic viel geblesseerd uit bij AC Milan. Zlatan Ibrahimovic viel geblesseerd uit bij AC Milan. Foto: Pro Shots

