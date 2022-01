RKC Waalwijk heeft zondag een belangrijke zege geboekt in de degradatiekraker tegen Fortuna Sittard: 2-1. Jubilaris Michiel Kramer eiste een hoofdrol voor zich op met een goal voor RKC en een onsportieve actie vlak voor de tegentreffer van Fortuna.

Fortuna staat na twintig Eredivisie-duels al op vijftig tegentreffers. De Limburgers hebben als nummer zeventien nog maar één punt voorsprong op hekkensluiter PEC Zwolle, die zaterdag met 0-1 won van Heerenveen. RKC staat twaalfde en heeft nu negen punten meer dan Fortuna.

De Brabanders kwamen in de laatste wedstrijd van de twintigste speelronde al na 79 seconden op voorsprong. Fortuna-verdediger Justin Lonwijk leverde de bal zomaar in bij Juriën Gaari en de rechtsback van RKC maakte zijn eerste treffer in de Eredivisie. Daar had hij 45 wedstrijden voor nodig.

Een kwartier later stond het al 2-0 en deze keer was de doelpuntenmaker minder verrassend. De 33-jarige Kramer luisterde zijn tweehonderdste wedstrijd in de Eredivisie op met zijn zestigste goal op het hoogste niveau in Nederland.

Fans van RKC hadden een groot spandoek opgehangen in het lege Mandemakers Stadion. Fans van RKC hadden een groot spandoek opgehangen in het lege Mandemakers Stadion. Foto: Pro Shots

RKC zakt weg in tweede helft

Fortuna mocht niet eens klagen dat er na 45 minuten 'slechts' een achterstand van twee goals op het scorebord stond. Met twee nieuwe spelers in het veld lieten de bezoekers na rust meer zien en dat leverde na dik een uur spelen de 2-1 op.

Mats Seuntjens werd in het strafschopgebied gevloerd door RKC-keeper Etienne Vaessen en de clubtopscorer schoot zelf raak van 11 meter, hoewel Kramer de penaltystip nog probeerde te slopen voor de poging van Seuntjens.

RKC was in de tweede helft geen schim meer van de ploeg die voor rust domineerde. Fortuna probeerde in de slotfase met alles-of-nietsvoetbal nog een punt te pakken, maar de ploeg van de geplaagde trainer Sjors Ultee kwam amper tot kansen. De dertiende nederlaag van het seizoen kon daardoor niet voorkomen worden.

Voor de appgebruikers: tik op de video om te bekijken hoe Kramer voor de penalty van Fortuna probeert de strafschopstip te slopen.