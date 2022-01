Feyenoord gaat naar alle waarschijnlijkheid voor een verrassing zorgen op de transfermarkt. De Rotterdammers willen voormalig PSV'er Jorrit Hendrix overnemen van Spartak Moskou en hopen de deal volgende week af te ronden.

"Het moet nog wel rondkomen. Het gaat in eerste instantie om huur, maar wel met een optie tot koop", zegt technisch directeur Frank Arnesen van Feyenoord zondagavond tegen het Algemeen Dagblad.

De 26-jarige Hendrix staat momenteel onder contract bij Spartak Moskou, maar komt daar nauwelijks aan spelen toe. Bij Feyenoord moet de Nederlander de vacature van verdedigende middenvelder gaan invullen.

Feyenoord heeft voor die positie eigenlijk alleen Fredrik Aursnes. De club wilde Riechedly Bazoer overnemen van Vitesse, maar de clubs kwamen niet tot een akkoord over de transfersom voor de rechtspoot.

Een deal met Hendrix lijkt er dus wel in te zitten. De enkelvoudig international maakte ruim een jaar geleden de overstap van PSV naar Spartak Moskou. Dit seizoen kwam hij - mede door blessureleed - pas acht keer in actie in de Russische competitie. Dat was ook nog vaak als invaller.

Hendrix speelde in totaal 7,5 jaar voor PSV en vertrok voor 500.000 euro naar Rusland.

