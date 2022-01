Nigeria is door een keepersfout van Maduka Okoye uitgeschakeld op de Afrika Cup. De drievoudig winnaar verloor hierdoor met 1-0 van Tunesië. Eerder bereikte Burkina Faso wel de laatste acht door Gabon in een zenuwslopende strafschoppenreeks (7-6) te kloppen.

Okoye ging kort na rust in de fout bij Nigeria-Tunesië. De doelman van Sparta Rotterdam liet een duidelijk houdbaar afstandsschot van Youssef Msakni glippen.

Halverwege de tweede helft moest Nigeria bovendien met tien man verder door een rode kaart voor Alex Iwobi. De aanvaller van Everton kreeg aanvankelijk geel voor een stevige overtreding, maar werd na tussenkomst van de VAR uit het veld gestuurd.

Nigeria kreeg daarna de nodige kansen op de gelijkmaker, maar onder anderen voormalig NAC Breda-spits Umar Sadiq had het vizier niet op scherp staan. Bij de vorige editie in 2019 eindigden 'The Super Eagles' nog als derde.

De spelers van Burkina Faso zijn door het dolle heen na de winnende strafschop tegen Gabon. De spelers van Burkina Faso zijn door het dolle heen na de winnende strafschop tegen Gabon. Foto: AFP

Burkina Faso na zenuwslopende strafschoppenserie verder

Tunesië speelt in de kwartfinales tegen Burkina Faso. Dat land kreeg tegen Gabon in de achttiende minuut een penalty na een overtreding van Sidney Obissa. Traoré schoot vanaf 11 meter echter op de lat. Tien minuten later was de oud-Ajacied wel trefzeker na een schitterende pass door het midden van Dango Ouattara.

Enkele minuten voor rust kwam Gabon tot scoren, maar de treffer van Aaron Boupendza werd op advies van de VAR afgekeurd wegens buitenspel. Halverwege de tweede helft moesten de 'Panters' bovendien met tien man verder na een tweede gele kaart voor Obissa.

Burkina Faso leek op weg naar de kwartfinales, maar in blessuretijd sleepte Gabon er toch nog een verlenging uit. Bij een hoekschop werkte Adama Guira de bal in eigen doel, waardoor het 1-1 werd.

In de verlenging werd niet meer gescoord - al werd een treffer van Abdoul Tapsoba van Burkina Faso nog afgekeurd wegens buitenspel - waardoor een strafschoppenserie de beslissing moest brengen. Daarin verzuimden de Burkinezen tot twee keer toe om het af te maken, maar was het na achttien penalty's wel gedaan met het verzet van Gabon.